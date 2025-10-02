Ana Mena se desnudará en su próximo álbum

Ana Mena ha estado un tanto apartada del foco este año. Ha realizado algún concierto aislado, el último nada menos que en Tokio. Pero su único single ha sido una colaboración con Pepe y Vizio y KIDDO que salió en abril.
Un par de meses después de su última publicación en Instagram, ha subido una foto en la que aparece desnuda, acompañada de una reflexión sobre su próximo disco muy relacionada con tal desnudez.
La cantante explica que durante 9 años ha trabajado «sin descanso» y que este año ha parado porque «estaba agotada» y «necesitaba respirar»: «tener tiempo para ver a mis padres, pasar semanas largas en casa, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, encontrar lo que me gusta, probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar».
Ana Mena reconoce que no termina de disfrutar del foco, de «tener una cámara delante» y que eso va a nutrir su próximo trabajo. «Esto que os cuento lo vais a poder notar también en muchas de las canciones que irán saliendo y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón». La artista empezó este trabajo en enero y aún está «en construcción», descubriendo «cómo lo van a vestir», es decir, a producir. «Va a ser más auténtico y más de verdad que nunca, y no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras». En una de sus últimas frases, asegura estar «lista para renacer».
El siguiente disco de Ana Mena, que suponemos saldrá avanzado 2026, será el sucesor de ‘bellodrama‘ (2023), el álbum donde se incluyeron hits como ‘LAS 12’ y ‘Música ligera’ junto a temas como ‘Un clásico’. Ha pasado 97 semanas en el top 100 español, la última hace muy poco. Después, vinieron otros éxitos como ‘Madrid City‘ o ‘CARITA TRISTE‘ con Emilia.