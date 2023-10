En el mismo año de edición que ‘bellodrama‘, Ana Mena ha sacado un single tan potente como ‘Madrid City’, en la estela de beats años 90 que tanto se ha escuchado últimamente. Creado junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo (‘Despacito’, Aitana, largo etcétera), y a José Luis de la Peña, la canción podría estar abriendo el camino hacia una edición deluxe del álbum aún no concretada.

Hablamos con Ana Mena sobre álbum, single, la escena, San Remo o las divas de los 2000 que han inspirado este lanzamiento. Curiosamente, la artista siente un especial apego por su tema ‘Ben & Jerry’s’, que hace unos meses destacamos en JENESAISPOP como de lo mejor del disco. Podéis leer la entrevista al completo bajo estas líneas o verla en nuestro canal de Youtube.



Dicen en tu sello que ‘Madrid City’ es tu lanzamiento más importante. ¿Es así?

¿Quién te ha dicho eso? (risas) Ojalá lo sea, arrancó muy bien, pero un lanzamiento de un álbum es muy importante. Mi lanzamiento más importante fue ‘bellodrama’. Pasé trabajando en él casi 3 años. Por tiempo, por dedicación, por todo lo involucrados que estuvimos, por el desgaste mental… ha sido mi bebé. El parto que más ilusión me ha hecho. Pero es verdad que ‘Madrid City’ es el primer single que sale en España después del disco -en Italia sí que salió ‘Acquamarina’-, por lo que sí que es muy importante.

‘Madrid City’ tiene un montón de trucos. El piano como gancho, luego lo que es el estribillo…

Al principio el estribillo era simplemente el drop. Arrancamos por ahí. Llegué al estudio en Los Ángeles y les dije a los chicos: “yo quiero hacer ‘Las 12’ otra vez”. Si no es en una sesión, en 5 sesiones, pero hay que intentar un tema de fiesta para pasarlo bien. Lo primero que nació fue el pianito, le metimos un “delay” y nos quedamos con eso que era súper catchy. Se quedaba en la cabeza sin tener una letra. Luego salió un estribillo alternativo. A partir de ahí, empezamos a construir la canción pero fue el drop lo que nos motivó.

El piano recuerda a ‘Children’ de Robert Miles, un tema de los 90. Yo creo que no habrías nacido.

No había nacido, pero mis padres han puesto mucha música de otros años. Si no, hay mucha música que me habría perdido (risas) El vídeo es un homenaje a las divas del pop de los 2000. Una de mis favoritas es Christina Aguilera y el vídeo es un homenaje a ‘Overprotected’ de Britney Spears. Quería rendir homenaje a las grandes divas que nos abrieron el camino a las chicas pop de ahora, que me han servido de referente siempre.

¿Sabes que había una rivalidad entre Britney y Christina?

¿Había gossip de ese?

Eso se ha perdido con la sororidad, gracias a Dios no, gracias a la lucha…

Gracias a todos y a todas.

¿A ti te gustaban por igual?

A mí me flipan las dos.



La producción es interesante porque luego incorpora un beat techno-house, el tema es música dance, y tú has hecho muchos estilos dentro de ‘Bellodrama’. Me interesa tu opinión, por ejemplo, sobre si piensas que el reggaeton se está pasando de moda.

Siempre va a tener su hueco, su sitio. Sí pienso que está habiendo muchas alternativas en streaming, como el pop. El pop como tal. Ahora es número 1 en Spotify Iñigo Quintero, con un tema mega pop, ‘Si no estás’. Hace unos años habríamos dicho que si no es urbano no va a entrar en el top 50. La electrónica tiene su sitio. El R&B tiene su sitio. No todo se basa en reggaeton y trap. Hay más alternativas y yo lo prefiero. Se pueden escuchar muchas cosas.

Has triunfado con canciones atemporales, adaptaciones de canciones clásicas. Eres una defensora de lo melódico.

Es con lo que más disfruto, con la música melódica.

Eso te iba a preguntar. Supongo que te gusta todo lo que haces, ¿pero en qué registro estás más cómoda?

Me encanta la música de los 70, soy mega fan. Si te tengo que decir lo más ‘bellodrama’ de mi disco o lo que más me gusta… Es verdad que ‘Las 12’ me flipa por el subidón. Pero lo que considero más Ana Mena es un ‘Lentamente’, un ‘Ben & Jerry’s’, ‘Música ligera’, por supuesto… es lo que más me gusta.

‘Ben & Jerry’s’ es un funk de los 70, en verdad. Tampoco es que sea la moda. ¿Y quién nos dice que dentro de 20 años no se podrá hacer un reggaeton, como ahora se hace una bachata?

Ya no solo los estilos, sino que puedes variar los estilos según los arreglos que metas. Es un funk pero actualizado. Dentro del disco había lugar para algo así. Aunque si te digo la verdad, me gusta también como single.

Antes has dicho que querías repetir ‘Las 12’. ¿No te asusta esto de no repetirte a ti misma, que a veces agobia a las estrellas casi que de más?

Hay veces que busco no repetirme y veces que sí. ‘Las 12’ me ha traído muchas alegrías, no te lo voy a negar. He vivido momentos muy bonitos con ‘Las 12’. Y al ser tan uptempo, me ha permitido hacer performances muy locas, como la de la Cenicienta ravera de los Premios 40. Soy fan de las narrativas en audiovisuales y performances. Este tipo de canción te dan la oportunidad de jugar mucho.

No me di cuenta de lo buena que era ‘Las 12’ hasta que no la bailé en una discoteca llena de maricas, sería la Yasss, o la Boite y vi el momento comunión de todo el mundo cantando como si no hubiera un mañana.

Pasa mucho que no te das cuenta de cuánto de hit es un tema hasta que no lo escuchas en coral. A veces estoy en el estudio y digo «no me gusta por dónde están yendo los tiros», y de repente la cantan 3 personas a la vez, y me gusta más que cuando la canto sola. Te da ese espíritu de canción potente.



Antes has hablado de ‘Un clásico’. Tiene un montón de rimas en esdrújula muy graciosas… Esto tiene que ser divertidísimo de escribir…

En este caso es una adaptación de una canción en italiano de la que yo estaba enamorada. Sí es verdad que fue un reto hacerlo en español siendo fiel al original: hacer metáforas de una pareja con un partido de fútbol o con un derby, donde hay tanta euforia y a la vez tanta agresividad. Fue una adaptación.

En ‘Las 12’ también había mucha esdrújula. Son difíciles de cuadrar, pero cuando cuadran, cuadran muy bien…

¡Nos gustan los esdrújulas! (risas)

¿De qué canción estás más orgullosa, como autora, o ves como más tuya?

Muchísimas, tío. ‘Ben & Jerry’s. La hice con un artista italiano que amo, el hecho de poder estar con él en el estudio me llenó a nivel fan. Nos inspiramos en ‘Sunrise’, un tema de los 70 u 80 [de Simply Red]. Esas referencias me hacían ilusión. Dije: “Vamos a coger cosas del pasado”. Me gustan las cosas de antes. Lo de ahora me satura un poco. Fluye más la inspiración cuando me pongo un género que hace tiempo que no oigo, me gusta retomar cosas antiguas. Le tengo cariño a ese día.



Hablando del pasado, comienzas ‘bellodrama’ hablando de vinilos en la letra de ‘Lentamente’. ¿Qué vinilos serían esos?

Uno de Eagles que me regaló un amigo, el de ‘One of These Nights’. Seguro que habría algo de Luis Miguel. Fijo. Seguro que habría un vinilo de Jeanette. Y otro de Triana.

Una cosa muy variada, como tu disco. No sé si hay algo en ‘bellodrama’ tipo Triana…

Triana no, pero sí me influencian un montón de estilos.

¿Qué crees que le da unidad al disco?

Sí que hay unidad si descartas ‘Las 12’. ‘Lentamente’, ‘Mañana Dios dirá’, ‘Música Ligera’, ‘Un clásico’… hay muchas canciones de cultura italiana, esas melodías de las que yo bebo tanto. He crecido con ellas en casa y hace 5 años que me sumergí en aquel mundo y considero Italia mi segunda casa. Y sobre todo en la manera de contar las cosas en la letra. Uso palabras que no se usan tanto, o que se usaban antes, hace mucho tiempo. Además, el nexo de todo el disco es un desamor que lloras desde una melancolía bonita, no desde la venganza, ni desde el sufrimiento, ni desde la rabia, ni desde la ira, sino desde la nostalgia. Un sentimiento que a mí me encanta.

Lo de la canción italiana ha sido un hallazgo para ti, porque no está muy sobado. ¿No te has planteado un disco de adaptaciones o con melodías inspiradas en aquellos años 70?

No sé. Me encantaría con melodías inspiradas, porque es mi década favorita. Sin lugar a dudas. De adaptaciones no me lo he planteado. A veces se ha dado hacer alguna adaptación porque me enamoro de una canción en concreto. Siempre va a estar reflejado en mis canciones. Viene en mi ADN, después de todos estos años yendo y viniendo.

«San Remo mueve más que un Mundial, te lo digo de verdad»

¿Es San Remo el infierno que parece desde fuera, entre ensayos, actuaciones, el modo en que obsesiona a los italianos por encima de Eurovisión?

San Remo es un momento que paraliza el país. Es como si hubiera un Mundial España-Italia. Yo creo que mueve más San Remo, te lo digo de verdad. Me enorgullece de alguna manera porque se demuestra un valor por la música. Apoyan muchísimo a sus artistas. Se desviven por ellos. Todas las canciones son al día siguiente las más reproducidas de Italia. Todos los artistas se preparan todo el año. A nivel creativo es algo muy rico. Cada año salen 15, 20 canciones preciosas, a cual mejor. Le da un valor muy bonito a la música.

Luego en la experiencia estás muy empeñada varios meses, muy absorbida, hay muchos ensayos. No solo la canción y cómo la vas a cantar, hay muchas cosas, qué te vas a poner, qué diseñador eliges o cuál te elige a ti. Era un reto. Cuando me tocaba hacer entrevistas, yo no dominaba el italiano como después de San Remo, y tenía que llevar alguien conmigo para que me echara una mano. De las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde hablando italiano sin parar. Es un training. Y te juro que repetiría.

En JENESAISPOP somos muy fans de Almodóvar y no asimilo que salieras en ‘La piel que habito’. He visto la foto, pero madre mía. Caíste en una de sus pelis más raras, y también de las mejores…

Yo tenía 13 años, cabe destacar. La recuerdo lejos pero evidentemente nunca me voy a olvidar de eso. Pedro fue súper considerado, súper amable, me dio mogollón de consejos. Me lo hizo muy fácil. Y para ser tan pequeña era consciente de saber delante de quién estaba. Era consciente de la suerte y del privilegio de compartir escena con Elena Anaya, elenco con Antonio Banderas… gente de súper nivel. Lo recordaré siempre como una cosa súper bonita. Ojalá pueda repetir con un papel un poco más largo. Me encantaría hacer un drama con él.

¡Un bellodrama! ¿Cuál sería tu peli de Almodóvar favorita?

La de ‘Volver’ me gusta muchísimo.