¿Tan mala es ‘Internet Girl’ de KATSEYE?

KATSEYE, el girl group global, ha sido una de las revelaciones comerciales del último año. Especialmente su éxito ‘Gnarly‘ las ha popularizado, a pesar de que su ruidoso estilo de hyperpop dividió a su audiencia en un primer momento. Después, el reggae-pop de ‘Gabriela’ y el R&B-pop de ‘Gameboy‘ -una de las mejores canciones del año para JENESAISPOP- suavizaban con éxito su propuesta, haciéndola más digerible para oyentes menos tiktokeros.

Pero KATSEYE ha vuelto a las andadas. ‘Internet Girl’, su nuevo single, puede sorprender a todo aquel que esté curado de espanto. Y no lo digo tanto por su bruto mejunje de estilos -incluye EDM, drum n’ bass, electropop, hasta algo de psicodelia noventera- sino por la aparición recurrente de una voz de bebé anunciando «yo me voy de aquí», como una niña perdida en una rave a las seis de la mañana.

El componente infantil de ‘Internet Girl’ es igual de buscado que su estructura sujeta al déficit de atención. En la canción, las integrantes de KATSEYE -Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia y Yoonchae- cantan en un registro gritado, de animadora de instituto. Además, la letra repite la rima «eat zucchini / read the emoji», donde «zucchini» («calabacín») funcionaría como metáfora de pene, aunque Justin Tranter -el compositor principal- no ha confirmado esta interpretación. Quizá simplemente necesitaban una palabra de tres sílabas que rimase con «emoji», a pesar de que el emoji del calabacín ni exista (el de pepino sí, pero «eat the cucumber» no rima).

‘Internet Girl’ pretende ser un comentario sobre el escrutinio al que están sometidas las mujeres en internet. La letra incluye expresiones como «click it», apunta a esos tíos babosos que hacen «capturas de pantalla» de fotos hot y concluye con la afirmación: «la envidia está sobrevalorada».

‘Internet Girl’ es una canción absurda y «annoying», aunque no tanto como otras canciones igual de absurdas y «annoying», como ‘Anaconda‘ (2014) de Nicki Minaj, que también jugaba con insinuaciones sexuales disfrazadas de hortaliza (vamos a dejarlo aquí). La producción musical parece contener referencias a la Robyn robótica o a las Sugababes dosmileras, entre otros ingredientes tirados a la batidora, pero la composición va por otro lado, abandonando toda clase para entregarse a su cometido de molestar.

Y molestando está. El público la ha recibido positivamente en streaming -en el global de Spotify ha debutado en el puesto 13-, pero es casi imposible encontrar una crítica positiva de la canción. Algunos, inocentes, se han atrevido a nombrarla el «mayor desastre de 2026», en un comentario fechado el 1 de enero.

Algunos, en base a su explosivo sonido, comparan ‘Internet Girl’ con el contenido «brainrot» de la red, y otros dicen que la canción es «el equivalente a scrollear durante 10 minutos en tu móvil, igual de inútil y olvidada en segundos». Como con ‘Gnarly’, muchos perciben una canción interesante, como mínimo capaz de generar debate, pero nunca «buena». En el peor de los casos, un incordio con el que aterrorizar a tus vecinos. De hecho, ni siquiera los «EYECONS» -así se llama su fandom- pueden disimular su espanto ante la canción; dicen que ‘Gnarly’ tuvo un pase, pero que ‘Internet Girl’ no.

Pero nada de esto es para tanto. De hecho, hay quien justifica el lanzamiento de ‘Internet Girl’ subrayando que la canción no es un «single» propiamente dicho, sino un regalo para fans (quizá sea un «buzz track», como ‘Focus’ de Ariana Grande), y que, de hecho, es un tema que KATSEYE llevan meses tocando en directo. Simplemente, la versión original no incluía esa voz de bebé que pretende aparecer próximamente en tus pesadillas, sin previo aviso. Ahí no puedes hacer scroll.

