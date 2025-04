¿Ninguna canción de 2025 será un hit global?

Nunca las listas de éxitos lucieron tan deprimentes. O, como mínimo, tan aburridas. A aquellos que siempre hemos disfrutado chequeando qué escucha la gente, qué emerge de la calle, no nos queda otro entretenimiento que aguardar por el último viral absurdo de TikTok, con fe en que el susodicho tenga la calidad de ‘Dreams’ de Fleetwood Mac o al menos ‘Love Me Not’ de Ravyn Lenae.

Hace años que las listas de éxito se inundaron de hits antiguos. La era streaming y el extraño y muy cuestionable modo en que computa en países como Estados Unidos convirtieron las listas de álbumes en una «serie media» constante en la que siempre aparecen los mismos recopilatorios y los mismos discos de otros siglos. Discos que el oyente medio ni siquiera sabe que existen, pero cuyas pistas le saltan en un aleatorio o en una playlist random de Spotify. Esto ya lo sabíamos desde hace 10 años, pero lo que estamos encontrando este 2025 en las listas ya es el sopor absoluto.

Te podrán gustar más o menos los éxitos actuales, pero es que ni un solo lanzamiento del primer cuatrimestre del año se ha logrado afianzar de manera unánime y global. Entre el empuje latino, el del k-pop y la decadencia del imperio «americano», que cada vez lleva más la cara impresa de Donald Trump, el mercado nunca había estado tan segregado.

La lista de éxitos de Spotify está plagada de canciones que proceden de 2024, que en el mejor de los casos tienen 6 meses; y en el peor, un año; o incluso más. Me estoy refiriendo a canciones que me encantan, ojo, todas presentes en nuestra lista de mejores canciones de 2024: ‘Die With a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars; ‘Birds of a Feather’ de Bilie Eilish; o ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter, que 375 días después de su lanzamiento, aún aparece en el puesto 14 del Global de Spotify.

Sumemos temas igual de viejos como ‘APT’ de Rosé con Bruno Mars, ‘That’s So True’ de Gracie Abrams, ‘Beautiful Things’ de Benson Boone, los efectos de la Super Bowl de Kendrick Lamar y ya tenemos el top 10 inamovible de todos estos meses que llevamos de 2025.

Lo más reciente que ha triunfado últimamente son los temas de Bad Bunny, que están destacando en conjunto sin firme favorito (es más un éxito de todo su álbum), y a su vez tienen un calado limitado en Europa (España aparte). También hay que destacar algún viral tardío procedente de TikTok, como ‘Messy’ de Lola Young que en verdad es igualmente una canción publicada hace un año. O el caso de ‘Anxiety’ de Doecchi, un hit que sí, es de este año, pero se subió a Youtube en 2019 y samplea un tema de 2011. El eterno revival.

Ni las playlists de las plataformas ni la radio están dispuestas a arriesgar ni un ápice, y lo normal es que tanto los discos como los singles que se están lanzando al mercado duren 1 semana o 2 en las listas. Unas no se van ni con agua caliente, otras las olvidamos en menos de 15 días, y el término medio ha dejado de existir.

En este artículo recopilamos algunos casos sonados de las listas de éxitos de los últimos meses: hay patinazos y también milagrosos supervivientes. Es verdad que algunos no han destacado precisamente por su calidad. También es verdad que las playlists, las radios, el público no se están abriendo hacia lanzamientos interesantes que sí han existido, por parte de gente como FKA twigs o Addison Rae. A estas, por las listas, ni las esperamos (hasta que TikTok diga lo contrario).

Fracaso rotundo de Lizzo

Cuánto puede durar un artista de éxito a día de hoy, que se lo pregunten a Lizzo. En su era anterior, ‘About Damn Time’ logró ser número 1 del Billboard Hot 100, top 3 en Reino Unido y un éxito asentado en países tan particulares como México o Japón. En esta era, no ha logrado ni que ‘Still Bad’, ni mucho menos ‘Love in Real Life’, se asomen por un top 100. Bueno, la primera se anotó un top 100 en Canadá.

Mejor posición Global 200 (Billboard): –

Mejor posición UK: –

Mejor posición USA: –

Mejor posición España: –

Estado actual: Muerta.



Fracaso considerable de Miley Cyrus

Otra que ha vuelto con modestos resultados, aunque no tan catastróficos, es Miley Cyrus. La artista ha situado en listas el primer single de su nuevo álbum, ‘End of the World’, un tema que sonaba comercial y casi desesperado como un hit de Coldplay, pero no ha pasado de posiciones anecdóticas.

Mejor posición Global: 43

Mejor posición UK: 23

Mejor posición USA: 52

Mejor posición España: –

Estado actual: Sobrevive en el top 40 británico de mala manera.



Fracaso rotundo de Lil Nas X

Lil Nax X fue un día el rey del Billboard con ‘Old Town Road’, con y sin Billy Ray Cyrus. Después, temas como ‘MONTERO’ e ‘INDUSTRY BABY’ incluso superaron sus streams. Algo que simplemente no va a pasar con ninguno de los muchos singles que ha revelado de su nuevo proyecto. El mejor situado, ‘HOTBOX’, suma 7 millones de streams un mes y medio después de su lanzamiento. Esto es, menos que ‘Tengo un pensamiento’ de Amaia, una artista local española que de momento ni siquiera tiene proyección en LATAM.

Mejor posición Global: –

Mejor posición UK: –

Mejor posición USA: –

Mejor posición España: –

Estado actual: –



Decepcionantes datos de Ed Sheeran

Los artistas masculinos heterocis parecen tener pase VIP para playlists y radios, pero Ed Sheeran no se libra de datos decepcionantes. Antes para él conseguir un número 1 en Reino Unido era pan comido, y ya no lo es en absoluto. Lo que es peor, su impacto internacional es muy limitado. Tanto que por España su tema ‘Azizam’ ni ha aparecido.

Mejor posición Global: 17

Mejor posición UK: 3

Mejor posición USA: 28

Mejor posición España: –

Estado actual: sobrevive en listas globales, en un humilde puesto 72.



The Weeknd se aferra a 2024

Quien está sudando tinta para volver a sumar un tema con 1.000 millones de streams es The Weeknd. ‘Timeless’ con Playboi Carti lo conseguirá eventualmente, pero de nuevo: es un tema del año pasado, en concreto de septiembre, no fue número 1 en ningún mercado grande, y el alcance del resto de temas de su álbum de 2025 está siendo extremadamente limitado. ¿Alguien se ha enterado de si ‘Cry for Me’ fue un single oficial? ¿Y ‘Open Hearts’? Nosotros tampoco.

Mejor posición Global: 8

Mejor posición UK: 7

Mejor posición USA: 3

Mejor posición España: 72

Estado actual: top 20 global: al final hitazo



Drake salva los muebles en países anglo

Drake se salva de la quema gracias al viral de ‘Nokia’, que roza el número 1 del Billboard Hot 100. Eso sí, hay que matizar que su éxito se limita ya a países en que el inglés es lengua oficial. Drake triunfa en Canadá, Reino Unido, Australia… ese tipo de lugares, pero ya no aparece por países como España, Francia o Italia. Y yo os juro que hubo un día en que ‘One Dance’ fue número 2 oficialmente en España.

Mejor posición Global: 10

Mejor posición UK: 8

Mejor posición USA: 2

Mejor posición España: –

Estado actual: es un hitazo (en algunos países)



Nada nuevo, Lana del Rey

Lana del Rey está en las listas globales. El problema es que aparece con ‘Summertime Sadness’ y ‘Young and Beautiful’, canciones que tienen más de 10 años. Si hablamos de ‘Henry, Come On’, no empezó mal, pero cayó pronto. Es muy dudoso que vuelva. ‘Bluebird’… ni está ni se la espera.

Mejor posición Global: 72

Mejor posición UK: 30

Mejor posición USA: 90

Mejor posición España: –

Estado actual: Disco retrasado, sine die.



¿Ni siquiera Gaga?

‘Mayhem’ es un éxito rotundo para Lady Gaga desde semanas antes de su presentación en Coachella, pero el alcance de ‘Abracadabra’ no hace sino mostrar cómo están las cosas para un hit electropop en inglés. El tema no ha logrado ser número 1 en ningún mercado significativo, y no solo porque la haya oscurecido ‘Die With a Smile’. Es más bien que la fórmula de las listas actuales representa un calvario para un tema de estas características.

Mejor posición Global: 5

Mejor posición UK: 3

Mejor posición USA: 13

Mejor posición España: 23

Estado actual: hit moderado a nivel global.

Jennie se salva de momento

Entre las artistas de Corea del Sur que están logrando resistir el huracán 2024, Jennie de Blackpink, que ha afianzado ‘Like Jennie’ en listas globales con cierta presencia en mercados de casi todas partes. En España no nos hemos enterado bien de esto, pero sí en Francia, Alemania o Japón. Con un poquito de cada país y mucho de Indonesia o Tailandia, sí podemos considerar a Jennie un pequeño hit global.

Mejor posición Global: 5

Mejor posición UK: 36

Mejor posición USA: 83

Mejor posición España: –

Estado actual: petándolo por segmentos.



El caso Bad Bunny

Entre lo más parecido a un hit global de lo que llevamos de año, nada menos que una canción en castellano, que ni siquiera fue un single de presentación del último disco de Bad Bunny. ‘DtMF’, viral en TikTok, se acerca a los 700 millones de streams en Spotify tras haber arrasado en mercados latinos, e incluso haber puesto un piececito en UK. Mención especial también para ‘La plena’ de W Sound, actual top 10 en el Global de Spotify.

Mejor posición Global: 1

Mejor posición UK: 26

Mejor posición USA: 2

Mejor posición España: 1

Estado actual: monster hit.