El ‘Chewing Gum’ de Amyl and the Sniffers también se pega

Amyl and the Sniffers, la banda de punk de Australia autora de hits guitarreros como ‘Hertz’, ‘Security’ o ‘Guided by Angels’, incluidos en su aclamado disco de 2021 ‘Comfort to Me’; banda a la que por cierto hemos tenido en España no hace mucho tocando en el desaparecido festival Cala Mijas; publica nuevo disco el 25 de octubre bajo el título de ‘Cartoon Darkness’.

Es un álbum que aborda temas como «la crisis climática, la guerra, la inteligencia artificial o el hecho de ir con pies de plomo al hablar de política». El disco, también, critica «la sensación de estar ayudando a otros al usar redes sociales, cuando en realidad solo estamos alimentando a la bestia de los datos de las grandes tecnologías, nuestro Dios moderno».

La misma nota de prensa indica que ‘Cartoon Darkness’ habla de la manera en que las redes sociales y los medios de comunicación «nos meten información en la boca» a la manera de un bebé. El grupo señala que, aunque «parecemos adultos», en realidad «somos niños atrapados», y denuncia que las redes y el entretenimiento ofrecen a la población «distracciones que ni siquiera nos causan placer, sensación o alegría; solo consiguen que no sintamos nada».

‘Cartoon Darkness’ probablemente será más divertido de lo que parece, a tenor del sonido de su nuevo adelanto, ‘Chewing Gum’, la Canción Del Día de hoy.

El sucesor del single ‘U Should Not Be Doing That’, lanzado en mayo junto a un segundo tema, ‘Facts’, es un tema dedicado a la inocencia del amor. «Solía ser tan dura, pero por amor me vuelvo tonta», vocifera Amyl en este tiro de garage punk lleno de guitarras robustas que podría haber firmado Iggy Pop en los 70. Aunque la comparación más apta parecen las Runaways y su ‘Cherry Bomb’.

Y, sí, ‘Chewing Gum’ se pega como el «chicle» y también como el clásico de Annie llamado igual del año 2004. Se pega, también, como la misma Amyl a la persona a la que desea: «Me tienes atrapada, enganchada como el pegamento, pegada como el chicle», insiste. Un sentimiento de descontrol que Amyl and the Sniffers desahogan en una tormenta de guitarras al final de la canción.