Amable recuerda 5 anécdotas de 5 clásicos de Common People

Common People, la fiesta de tardeo de Razzmatazz que rinde tributo a los años dorados del indie de los 80, los 90 y los 2000, capitaneada por el DJ residente Amable, cumple un año. Para celebrarlo, Common People inaugura temporada y celebra nueva edición el próximo domingo 16 de abril, en la que Amable volverá a contar con la compañía de Legoteque a los platos. Las entradas siguen disponibles para este evento que, recordamos, se celebra desde las 18 hasta las 00 horas.

Como sabréis, Common People recupera la energía vivida en la mítica sala A Saco, fundada por Amable a principios de los 90, y que se convirtió en uno de los lugares más importantes de la escena alternativa barcelonesa. Amable se dio a conocer en 1985 pinchando en el Depósito Legal de L’Hospitalet de Llobregat, es DJ residente de Razz desde su apertura en el año 2000, y de Barcelona se ha presentado en multitud de salas de toda España. De cara a la fiesta de primer aniversario de Common People, Amable selecciona cinco canciones favoritas de su set y, con ellas, cinco recuerdos.

‘Bizarre Love Triangle (Extended Version)’, de New Order (1986)

Impresionante y atemporal. Recuerdo a Adrian Borland, cantante de The Sound, apareciendo a primera hora en el Bikini antiguo del mini golf, después de su concierto en Studio 54, para preguntarme si tenía el tema, y después volverse loco bailando en una pista todavía vacía y solo para él.





‘I Wanna Be Adored’ de The Stone Roses (1989)

El maxi americano que se editó un año antes que en Gran Bretaña era uno de los preferidos para las noches que pinchaba en Compliche, L’Hospitalet, en medio de sesiones protagonizadas por el EBM belga y el incipiente sonido Manchester.



‘Girls and Boys’ de Blur (1994)

Lo estrenamos en la sala A Saco de L’H. Locura máxima y canción abanderada de ese último año pinchando en la Sala de L’Hospitalet, junto al ‘Supersonic’ de Oasis, el ‘Nevermind’ de Nirvana y el ‘Creep’ de Radiohead, que utilizábamos para cerrar la sesión.



‘Common People’ de Pulp (1996)

El tema que da título a nuestra party. Difícil de pinchar al principio pero que iría calando poco a poco y a base de mucha insistencia, estando ya en la sala A Saco / Zeleste de Barcelona (actual Razzmatazz) y compartiendo liderazgo con temas de Prodigy, Chemical Brothers, Green Day, Suede…



‘Such Great Heights’, de The Postal Service (2003)

Uno de los temas incluidos en el primer recopilatorio de Razzmatazz, editado en el año 2003. Recuerdo ir a negociar personalmente y a última hora a las oficinas de Houston Party para su inclusión. Sería la guinda del pastel, junto a temas de Interpol, The Libertines, The Faint y los ya consagrados Planetas.