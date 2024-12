Kylie Minogue será cabeza de cartel de Bilbao BBK Live 2025

Kylie Minogue es la gran cabeza de cartel de la próxima edición de Bilbao BBK Live, que se celebra los días 10, 11 y 12 de julio de 2025 en Kobetamendi, Bilbao. JENESAISPOP volverá a ser medio colaborador del evento, un año más.

En una entrevista con Europa FM, Minogue había insinuado que la gira de ‘Tension‘ pasaría por España, a pesar de que las fechas en Europa anunciadas inicialmente no incluían este país. Ahora se confirma que la cantante de ‘Padam Padam’ actuará en el País Vasco.

- Publicidad -

El resto de confirmaciones de Bilbao BBK Live también son de altura: están Pulp, Michael Kiwanuka y RAYE, además de Bad Gyal, Nathy Peluso, The Japanese Breakfast, Hidrogenesse o English Teacher, últimos ganadores del Mercury Prize.

Ca7riel y Paco Amoroso, que añaden Bilbao a su gira española, además de Bicep presentando ‘CHROMA’, su nuevo DJ set audiovisual, L’Impératrice, Polo & Pan, Orbital, The Blessed Madonna, Amyl and The Sniffers, Amaia, Carolina Durante, Jessica Pratt o Mirua se suman también a Bilbao BBK Live.

- Publicidad -

La venta general de entradas se abre el 11 de diciembre a las 12 horas. Antes habrá preventa exclusiva para asistentes de otras ediciones el jueves 5 de diciembre, y la «venta Fan» se habilitará a partir del 9 de diciembre, con registro ya disponible en la web del festival.