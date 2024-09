Un Mercury Prize en crisis encumbra a English Teacher

El Mercury Prize se ha entregado esta noche a English Teacher, la banda de rock alternativo de Leeds, por su debut ‘This Could Be Texas’. Se trata por supuesto, y como se suele recordar, del premio musical más prestigioso de Reino Unido, en el pasado concedido a artistas como Primal Scream, Portishead, Franz Ferdinand, The xx, PJ Harvey, James Blake o Michael Kiwanuka.

English Teacher es una banda formada en 2020 e integrada por la vocalista Lily Fontaine, el guitarrista Lewis Withing, el batería Douglas Frost y el bajista Nicholas Eden. Entre sus temas más populares se encuentran ‘The World’s Biggest Saving Slab’ y ‘R&B’, ambos escritos en un estilo que ha sido comparado con el de grupos como Black Country, New Road o Squid. Las (buenas) críticas a English Teacher destacan también el componente social de sus letras.

‘This Could Be Texas’ es un disco que ha vendido cerca de 13.000 copias en Reino Unido, posicionándose en el puesto 8 de la lista de álbumes oficial. Apostando por las guitarras, English Teacher se ha convertido en el último grupo ganador de un Mercury Prize en crisis de popularidad; este año ni siquiera ha contado con patrocinador y la ceremonia se ha celebrado sin actuaciones en directo. Annie Mac, la co-presentadora, la ha descrito como una gala «íntima».

En la competición por el Mercury Prize se encontraba Charli xcx con el que está siendo el disco más comentado de 2024. Sin embargo, Charli no ha podido acudir a la ceremonia. Se rifaban el premio también Beth Gibbons, The Last Dinner Party, CMAT, Corinne Bailey Rae, Ghetts, Barry Can’t Swim, Berwyn, Nia Archives y corto.alto. Este año, el jurado del Mercury ha decidido encumbrar el rock, una decisión que ha sido poco habitual en los últimos años; la última vez que se otorgó el premio a una banda de guitarras fue con la victoria de Wolf Alice en 2018, hace seis años.

Entre los motivos de la caída en popularidad de Mercury Prize se encuentra posiblemente la consolidación del streaming, en una época en que el público ya no requiere tanto la labor selectiva de una gala de premios; o quizá, también, se puede hablar de cierta falta de riesgo e innovación en las producciones actuales. En 2023, el Mercury apostó por el jazz otorgando el premio a Ezra Collective… pero ya pocos se acuerdan de aquello. ‘Where I’m Meant to Be’ regresó a la lista británica en el puesto 30 tras su victoria, pero después se desplomó. Es decir, el Mercury ha perdido su efecto comercial. ¿Nos acordaremos de English Teacher dentro de unos años?