Nominados Mercury 2024: Charli XCX, Beth Gibbons…

El Mercury Prize ha revelado los artistas y discos nominados de su próxima edición, que se celebra presumiblemente en septiembre. ‘Brat‘ de Charli XCX se encuentra entre los discos citados, así como ‘Lives Outgrown‘ de Beth Gibbons y ‘Prelude to Ecstasy‘ de The Last Dinner Party, tres de los mejores discos de 2024 (de momento).

Como recordaréis, Beth Gibbons ya es ganadora de un Mercury gracias a ‘Dummy‘ (1994), la obra maestra de Portishead. Esta vez, podría hacerse con uno por su trabajo en solitario.

Entre las nominadas se encuentra Corinne Bailey Rae, en otra época artista superventas con su debut de 2006. ‘Black Rainbows‘ es su disco más político.

Nominada, también, queda la genial CMAT con su disco ‘Crazymad, For Me‘, y revelaciones recientes como Nia Archives, con ‘Silence is Loud’, o Barry Can’t Swim, con ‘When Will We Land’, competirán también en la entrega de premios.

Cat Burns con ‘Early Twenties’, Corto Alto con ‘Bad with Names’, English Teacher con ‘This Could Be Texas’, Berwyn con ‘Who Am I’ y Ghetts con ‘On Purpose, with Purpose’ completan la lista de nominados.

En 2023, el ganador del Mercury fue el grupo Ezra Collective, que logró anteponerse a Arctic Monkeys, Jessie Ware o Shygirl.