CMAT y John Grant viajan a 1984 en su homenaje a ‘Chess’

«Superestrella global. Ya no vivo con mi abuela» es una de las mejores presentaciones que hemos leído de una artista. Detrás de ella (o delante) se encuentra CMAT, cantautora irlandesa que ha pasado alguna vez por estas páginas. ‘I Don’t Really Care for You’ y ‘Every Bottle (Is My Boyfriend)’, en toda su miseria convertida en humor, fueron dignas Canciones Del Día hace unos pocos años.

Este otoño, CMAT publica su nuevo disco, ‘Crazymad, For Me’, del que ya se conocían dos singles, ‘Whatever’s Inconvenient’ y ‘Have Fun!’. A estos se ha sumado un tercero que ha llegado con el beneplácito de Robbie Williams, que lo ha recomendado en sus redes.

‘Where Are Your Kids Tonight?’, la Canción Del Día de hoy, es un dueto entre Ciara Mary-Alice Thompson y John Grant que continúa con el sonido clásico de la artista de Dublín, arraigado en ese country de los 60 y 70 que traía dosis de easy-listening y pop. Glen Campbell o Linda Ronstadt pueden haber sido influencias, así como buena parte del country-pop de la época.

En ‘Where Are Your Kids Tonight?’, CMAT reflexiona sobre el hecho que ya no es una niña. Cuenta que la canción le viene en el momento en que se da cuenta de que se ha «convertido en su madre», que tiene el mismo aspecto que ella. En un momento de la letra parece vivir en «1988». La canción está ambientada en una fiesta, pero CMAT se aburre, ya no baila como cuando tenía 19 años, ahora prefiere el vino a la coca, y solo es capaz de ver a personas adultas que han dejado a los niños en su casa. De ahí la pregunta del título.

Explica CMAT que la colaboración con John Grant se dio porque le «acosó» en redes hasta que él aceptó su propuesta de colaborar. El videoclip, tan deliberadamente vintage, es una reproducción casi exacta de un vídeo mucho más antiguo, no de 1988 sino de 1985, de una canción publicada el año anterior que los fans de los musicales conocerán muy bien, ‘I Know Him So Well’ de Barbara Dickson y Elaine Paige, del musical ‘Chess’ (1984) compuesto por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, de ABBA. Bromea CMAT: «Me han dicho que soy la Elaine Paige del indie… bueno, nadie me ha dicho tal cosa».