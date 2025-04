SIMONA / ASTUTA

SIMONA podía haber aparecido en la lista de Charli XCX sobre artistas que van a construir nuestro verano. El segundo álbum de la argentina asentada en Barcelona es muy «Brat». En él se presenta como una especie de vampiresa totalmente sexualizada y lista para el hedonismo. Ella es una ‘PERRA AVENTURERA’, una ‘PRINCESA PORRO’, una ‘PUTA BITCH’. Títulos muy electroclash que, en verdad, bajo la producción de Della, a quien conoció gracias a un remix, se embadurna de techno noventero y jersey club. El álbum es por tanto primo hermano de ‘Renaissance‘, el disco de Beyoncé que tanto gustó entre la comunidad «queer».

Hay un sentido social en esta elección artística, pues según SIMONA una mujer tan empoderada no gusta a los hombres heterocis. «Nosotras nos vestimos para las girls y las gays, porque un hetero nunca va a querer a una como yo, busca más a una madre o a una esposa», aseguraba recientemente en Vogue. La composición que mejor representa todo esto podría ser ‘MAMI MIAMI’: «solo pienso en robarte / enamorarme a mí no va a ninguna parte».

Por otro lado, SIMONA habla como migrante que ha vivido 5 años sin papeles, como camarera en bares de mala muerte en Barcelona y como hija de unos padres que trabajan como limpiadores o la acompañan de manera precaria. De ahí que la portada del disco sea su primer NIE, porque le costó «mucho conseguirlo».

Esa parte más política queda esta vez reservada a lo visual, pues en lo lírico apenas hay una referencia a «los papeles» en ‘SIBARITA’ y es ambigua: se pierde entre «pastillas y cocteles» y más y más referencias sexuales: «quiere besarme los pies, quiere hacerlo al revés». Si el Bandcamp oficial nos habla de pretendidas «letras introspectivas», esta vez están menos conseguidas, a menos que consideres «introspectivas» lo que ocurre dentro de su «toto», mientras fuma «en vapo» (‘COCON’).

Este vídeo sí la muestra como camarera, pero de nuevo prevalece la parte sexual. No hay ningún tema tan explícito políticamente como en su debut ‘ESFERA DE AMOR‘ el osado ‘MELONI’. Este nuevo álbum se llama ‘ASTUTA’ apelando al feminismo, a las mujeres -sobre todo migrantes- que tienen que ser «astutas» para trabajar en «panaderías», desarrollar «carreras artísticas» o, como es su caso, ambas cosas el mismo tiempo. Pero tan interesante concepto no termina de permear unas composiciones definitivamente marcadas por las ganas de pasarlo bien. «Lollipop no se muerde, se chupa de a poquito» dice ‘CARAMELO’, que ordena: «soy tu caramelo, comelo».

El álbum presenta una gran sensación de continuidad, con pistas de un minuto y medio tan bien integradas como ‘NO ME PIERDO’, aunque mirando el vaso medio vacío, puede hacerse también un poco de bola. Entre tanto beat 90’s, la más latina ‘COCON’ se las apaña para destacar, y lo mismo sucede con la más suave y llena de metales ‘PUTA BITCH’. ‘ASTUTA’, eso sí, no se duerme en los laureles, y termina con tres de sus canciones más distinguibles: el reggaeton melódico de ‘PRINCESA PORRO’, la carismática ‘MAMI MIAMI’ y el single ‘PERRA AVENTURERA’.