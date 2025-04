Katy Perry abre su futurista gira mundial en CDMX

Katy Perry ha dado inicio esta noche a su nueva gira mundial, el Lifetimes Tour, en Ciudad de México, solo una semana después de haber viajado al espacio. Te invitamos a comentarlo en el hilo de Katy Perry en los foros.

El setlist del Lifetimes Tour no será ningún misterio para todo aquel que haya seguido el vuelo espacial de Katy Perry. El repertorio incluye 7 temas de ‘143‘, incluido el número de apertura, y recorre los principales grandes éxitos de la discografía de la cantante californiana, aunque prescinde de temas muy conocidos como el viral ‘Harleys in Hawaii’.

Un vistazo a los primeros vídeos subidos a redes revela que Katy presenta una mezcla nueva de ‘Chained to the Rhythm’. En la sección «elige tu propia aventura», en la que Perry canta canciones propuestas por fans, la artista ha recuperado esta noche ‘Not Like the Movies’ y ‘The One that Got Away’.

La escenografía del Lifetimes Tour es futurista y sci-fi y son varios y diversos los elementos de utilería que aparecen en escena a lo largo del show. Por ejemplo, Perry emerge en escena dentro de una especie de cápsula criogénica y, después, actúa metida dentro de una jaula esférica o subida encima de una mariposa gigante. En varios vídeos aparece volando sujetada a un arnés o empuñando una pistola de humo. El escenario se extiende en una pasarela con forma de símbolo de infinito.

Os recordamos que la gira de Katy Perry pasa por España a finales de 2025: las citas son el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el martes 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.