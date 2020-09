Charli XCX se tira al agua en su presentación para el Mercury Prize, que se falla hoy

Esta noche se entrega el Mercury Prize, al que concurren como artistas nominados Charli XCX, Georgia, Dua Lipa… Michael Kiwanuka, Laura Marling y Moses Boyd encabezan las apuestas oficiales y son por tanto los grandes favoritos para hacerse con el preciado galardón.

Durante años, para los espectadores fuera de Reino Unido, ha sido simplemente imposible seguir la ceremonia con actuaciones. Es como si este premio, que tiene uno de los palmarés más chulos de la historia, de Portishead a Arctic Monkeys pasando por Primal Scream, The xx, Antony & The Johnsons y un largo etcétera, evitara su universalidad. Y en plena pandemia, han decidido redimirse.

Si bien será esta tarde-noche cuando se falle el premio, es decir, seguro que no ganan Dua Lipa ni Charli XCX, anoche se compartían una serie de actuaciones en el Youtube de la BBC, que permiten conocer un poco mejor a los nominados para el que no haya hecho los deberes ya. Y algunas fueron muy reseñables.

En los vídeos, podemos ver a Charli XCX comenzando ‘Visions’ a piano desde su casa de Los Ángeles, pero luego tirándose a la piscina y quitándose la camiseta, en un gran celebración de su disco de confinamiento ‘how i’m feeling now’; a Georgia a la batería y voces de la genial ‘About Work the Dancefloor’; a Porridge Radio hacer una interpretación agitada de ‘Sweet’; a Laura Marling interpretar ‘Song for Our Daughter’; y a Anna Meredith ofrecer una trepidante actuación experimental por la que ya solo toda esta idea mereció la pena, entre otros. Aunque algunos como Stormzy, Dua Lipa y Kano no participaron y se programaron vídeos suyos en su lugar durante el especial, una manera de que el hype por el premio dure 2 días en lugar de 1.