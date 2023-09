Kylie Minogue / Tension

Kylie Minogue llega a su 15º álbum -el 16º si contamos lo de los villancicos– consolidada como la Princesa del Pop que todo el mundo quiere. Adorable desde los tiempos de ‘I Should Be So Lucky’ hasta los del reivindicable ‘DISCO’, pasando por supuesto por ‘Fever’, la cantante ha renacido este verano con un viral que nadie vio venir. Desafiando al gran clásico de Édith Piaf, osó llamarlo ‘Padam Padam‘ y ha salido airosa del reto.

‘Padam Padam’ no es solo una de las canciones del verano, sino del año. Si Kylie ha tendido a ganarnos cantando sobre sexo, cuando no sobre orgías, desde cuartos tan oscuros como en la vida misma, esta vez ha retorcido las ideas. Es esta una canción oscura -sí- pero esta vez en un sentido menos sexual y más endemoniado. Si practica algún tipo de magia -y algo de eso ha hecho sobre nuestros cerebros- sería negra. Esto supone una pequeña reinvención en su carrera, pues Kylie nunca había sonado tan siniestra desde su dueto con Nick Cave para ‘Murder Ballads’, solo que esta vez además ofrece algo pinchable.

- Publicidad -

El tema ha supuesto también la conquista de nuevas generaciones, a través de su hit más sólido en las listas británicas desde ‘Fever’. Tanto se ha viralizado en TikTok y plataformas como Apple Music, que por primera vez en más de una década, la emisora adolescente Radio One (BBC) se ha visto obligada a sumarse al fenómeno «Padam». Estamos hablando de la que va a ser su 2ª canción más escuchada de toda la historia en plataformas, tan sólo por detrás de ‘Can’t Get You Out Of My Head’, y lograr eso a los 55 años, en solitario, y sin concesiones a moda alguna, tiene todo el mérito del mundo. Ojalá no fuera la excepción, pero bienvenida.

Mejor aún luce el segundo single, el titular ‘Tension’, para alivio de Kylie y sus colaboradores de confianza, Richard «Biff» Stannard y Duck Blackwell, pues ninguno de los tres sino la noruega Ina y su productor Lostboy eran los verdaderos autores de «Padam». Pero ‘Tension’ es un reflejo incluso mejor del pop de 2023, en tanto que cada parte de la canción se entrega de manera natural a un estilo diferente. Ora es un piano-house, ora un electro gélido a lo Britney Spears; y en una estrofa, hasta hay coros afrobeat o jamaicanos. Todo ello, de nuevo, sin sonar desesperado, y de nuevo, sin artistas indeseados a modo de featuring.

- Publicidad -

El resto de ‘Tension’, en cambio, no presenta ninguna «tensión» en particular, como sí sucedía con estos dos singles que precedían. Las canciones se suceden tan correctas como genéricas, cada una encorsetada en su estilo, sin la ambición de los sencillos de adelanto. Parecen víctimas del efecto Fangoria: una vez segura de los singles, Kylie parece haberse ido de compras, o dormido en los laureles.

‘Hold On to Now’ comienza como un cosmic disco apabullante que luego deriva sin motivo en unas nuevas guitarras a lo New Order. ‘Things We Do For Love’ es una pieza de HIGH-NRGY que sirve de homenaje a los 80, casi tanto como la incursión del saxo en ‘You Still Get Me High’, que parecía una balada pero no; o en ‘Green Light’, un tema de carácter más disco.

Si me lo dicen cuando vi el tracklist no me lo creo, pero en medio de medianías como esta última, se agradece la recuperación de ’10 out of 10′, una macarrada de EDM grabada para Oliver Heldens, que en realidad es fácilmente vinculable a ‘Your Disco Needs You’. Esa parte del álbum necesitaba un tema más coreable, bailable, memorable o inserte aquí su «-able» favorito, y ciertamente acude al rescate de una segunda parte que se termina de perder entre bonus tracks.

Hay cierta gracia en la voluntad coral de ‘Hands’, con esa melodía retro que tan bien le sienta como se vio en el «disco disco», y tan Barbie que llega a mencionar a Barbie; también en ‘Story’ o incluso en ‘Vegas High’ anticipando que su residencia en este lugar no va a ser ningún muermo. O hasta en el bonus ‘Somebody to Love’, que como bromean en Popjustice, parece escrito por Carly Rae Jepsen. Es solo que tamaños singles merecían un background más inspirado. Apuntaban a otra cosa «Padam» y «Tension», pero el segundo mejor álbum de Minogue sigue estando entre ‘Light Years’ y ‘X’.