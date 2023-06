Kylie Minogue vuelve al top 10 oficial británico

El mes pasado os informamos de que Kylie Minogue estaba encarrilando su mayor éxito de la era streaming con ‘Padam Padam‘. Además, sabemos por vuestras votaciones semanales, que esta es, por mucho, vuestra canción favorita ahora mismo.

Pero desde entonces el single que presenta el nuevo disco de Kylie, ‘Tension’, disponible después del verano, no ha dejado de crecer. Su propia autora ha reconocido que un éxito así «solo pasa una vez en la vida». Y eso era antes de que el tema se colara en el top 10 de las listas británicas. Efectivamente, ‘Padam Padam’ entró al puesto 26 de las listas de singles de UK, lo cual tenía mucho mérito, pero es que de ahí subió al número 23, de ahí subió al 12 y ahora mismo es puesto 9. Incluso figura en el número 7 en las «midweeks» de cara a la lista del próximo viernes.

‘Padam Padam’ es el 35º top 10 de Kylie Minogue en Reino Unido y su posición más alta desde una colaboración con Taio Cruz llamada ‘Higher’ (2011). Además, significa que ha conseguido un top 10 en cinco décadas seguidas: los 80, los 90, los 2000, los 2010 y los actuales años 20.

La canción está funcionando por sí misma y así lo dicen los apoyos de Ariana Grande o Paris Hilton, de multitud de memes y de tuits con ‘Padam, Padam’. Pero también hay que elogiar el fantástico trabajo que está haciendo BMG sacando a la venta ediciones extendidas de la canción o cassettes. Por ejemplo, la semana pasada ‘Padam Padam’ vendió 1.504 copias en cinta.

El apoyo a la canción está siendo más visible en Apple Music UK, donde el tema figura en el puesto 7, que en Spotify UK, donde sube al puesto 21. Eso significa que el tema quizá agradecería mayor apoyo de playlists por parte de la plataforma líder en streaming. Por ejemplo, aunque el tema está en el top 10 oficial de UK, como decimos, la playlist «Hot Hits UK» solo la ha incluido en el modesto lugar #30.

Por otro lado, ‘Padam Padam’ está siendo apoyada por emisoras tan potentes como Radio Two, pero la cadena de los jóvenes, Radio One, todavía no la ha incluido en sus playlists, a todas luces por una cuestión de «ageism». Finalmente, faltaría que el tema diera cierto un salto fuera de Reino Unido, Irlanda y Australia, únicos países en que está destacando en listas.

Y es que aunque las cifras de streamings del single de Kylie son saludables y crecientes -por ejemplo este fin de semana ha marcado su récord diario en Spotify, con 768.000 streamings en 24 horas-, países como el nuestro o Estados Unidos aún no se han impregnado de «Padam».

Si usamos Apple Music como indicativo de los próximos lugares en que ‘Padam Padam’ podría pegarse, podemos hablar de Holanda (está en el 19 de Apple Music), Suiza (66), Brasil (190), España (190) o Bélgica (198). No tanto Francia, Italia o, por supuesto, ese hueso duro de roer llamado Estados Unidos.

Con todo, ‘Padam Padam’ suma ya 18 millones de streamings en Spotify y es cuestión de un mes -menos, teniendo en cuenta que viene el Orgullo- que supere los 40-45 millones que suman ‘All the Lovers’ y ‘Get Outta My Way’. Los 373 millones de ‘Can’t Get You Out of My Head’ ya son otra cosa…