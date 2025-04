Coachella 2025: Kesha viendo a Gaga, Judeline versionando a Miley Cyrus, Tyla a lo Britney…

El segundo fin de semana de Coachella está teniendo lugar en este instante. En concreto, las fechas van del 18 al 20 de abril. Lady Gaga ha sufrido un pequeño fallo técnico durante su actuación de este viernes, pero no ha sido la única protagonista de la jornada. Judeline, por ejemplo, ha versionado ‘The Climb’ de Miley Cyrus, Tyla ha actuado con un atuendo muy Britney Spears y LISA ha comandado el escenario.

Entre los conciertos más concurridos del viernes o los que mejores puesta en escena han ofrecido se encuentran los de The Marías o CA7RIEL & Paco Amoroso. Y entre las curiosidades de este segundo fin de semana, sin duda, hay que hablar de Kesha siendo una «Little Monster». Mano en alto, ha expresado: «Nunca he encajado en ningún sitio. Ahora me doy cuenta de que soy Little Monster. Soy una de vosotros y siempre lo he sido».

Por cierto, EL PAÍS publica un reportaje desde el desierto de Indio imperdible, hablando de postureo y precios excesivos. Actualizaremos la noticia con más novedades, actuaciones, etcétera.

her mic is ONNNN and lisa not missing a beat with the choreo while fixing her in-ear she is such a professional whew

ROCKSTAR LISA COACHELLA #LISACHELLA #Coachella2025 pic.twitter.com/lt9a2wQZFW

