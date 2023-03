Miley Cyrus: la dignidad de ser artista de singles

No, no estamos muy emocionados con la edición de ‘Endless Summer Vacation‘. Lo nuevo de Miley Cyrus le ha dado un nuevo número 1 en las listas de álbumes británicas, pero parece que sigue sin lanzarla a la primera liga de artistas en Estados Unidos, donde ha sido «solo» top 3 pese a la omnipresencia de ‘Flowers’ durante los primeros meses del año. Aun así, dedicamos a la artista el nuevo capítulo de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO, en virtud de lo que la artista nos ha regalado desde hace más de 15 años. Esto es, una inmensa colección de hits, reivindicaciones LGTB+ y feministas, grandes actuaciones y una voz ronca, fuerte, apabullante que no debe permanecer infravalorada.

- Publicidad -

Dedicamos los 90 minutos de este capítulo a repasar toda su discografía: desde los tiempos en que sonaba a Avril Lavigne primero, y Lady Gaga y Katy Perry después, hasta la actualidad, pasando por el gran escándalo que fue ‘Bangerz’ (2013). ¿Fuimos muy rácanos puntuando aquel disco por debajo de 6? ¿Es su gran clásico o lo es en verdad ‘Plastic Hearts‘? Escucharéis opiniones diversas a lo largo de esta hora y media.

Claudio M. de Prado estructura este episodio en base a 5 preguntas sobre las que debatimos: ¿Por qué nos ha decepcionado ‘Endless Summer Vacation’? ¿Por qué nos resultó indiferente en los tiempos de Hannah Montana? ¿Por qué nos escandalizamos y no vimos otra cosa que su lengua en la era ‘Bangerz’ cuando ‘Can’t Be Tamed’ ya había sido un señor precedente? ¿Por qué no nos la tomaríamos en serio hasta que hizo aquel álbum con Flaming Lips? y ¿Por qué debemos seguir confiando en ella pese a la decepción, que al menos para nosotros, ha supuesto ‘Endless Summer Vacation’?



- Publicidad -