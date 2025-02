Charli xcx reacciona a su nuevo viral, ‘party 4 u’

Charli xcx tiene en manos un nuevo hit viral. ‘party 4 u’, lanzada en 2020 como parte del disco ‘how i’m feeling now’, debutó ayer en el número 80 de las canciones más virales de Estados Unidos en Spotify, siendo la entrada más alta. Hoy, escala 17 puestos hasta posicionarse en el número 63.

Aunque la canción saliese en 2020, en realidad fue escrita en 2017 para ‘Pop 2’. Sin embargo, fue almacenada, destinada para convertirse en una de las favoritas de los fans. Gracias a un nuevo trend en Tik Tok, que consiste en hacer un lip-sync de la parte más rápida del tema (A partir de «You could watch me pull up on your body»), la canción está llegando a nuevas audiencias.

Así, la autora de ‘BRAT’ ha reaccionado en X a la viralización del tema: «Es muy loco que de repente esta canción esté recibiendo amor de esta forma. Sé que esta canción significa mucho para muchos ángeles. Es una monada <3", ha publicado. En los últimos días, Charli también ha dado pistas sobre el sonido de su próximo disco, mencionando «guitarras», «cuerdas» y a Lou Reed.

it’s p crazy that this song is suddenly getting love in this kinda way. i know this song means so much to so many angels. she’s a cutie <3 https://t.co/8YRx2pAQ95

— Charli (@charli_xcx) February 19, 2025