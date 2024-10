Charli xcx se suma a una 4ª película, la polaca ‘Erupcja’

Variety confirma hoy en exclusiva el estreno de ‘Erupcja’, una nueva película escrita por el dramaturgo y actor Jeremy O. Harris y dirigida por el cineasta Pete Ohs que contará con Charli xcx en uno de los papeles principales.

‘Erupcja’ se ha rodado en Varsovia, Polonia, en agosto, es decir, en pleno Brat Summer, sin que «nadie» se enterara. Charli se escapó a la capital polaca para rodar la película «en secreto», aunque la información del rodaje se filtró en internet poco después.

- Publicidad -

‘Erupcja’, cuyo título significa «erupción» en polaco, narra la historia de dos mujeres y su «explosiva» relación, una mujer polaca interpretada por Lena Góra, y otra que está de visita, encarnada por Charli xcx, y cuyo nombre se ha hecho público: Bethany. Será una mujer tímida, es decir, «todo lo contrario» que Charli, según ha contado la propia artista al citado medio.

‘Erupcja’ es ya la cuarta película anunciada en 2024 en la que participará Charli xcx, después del thriller erótico ‘I Want Your Sex‘, el remake de ‘Faces of Death’ y la adaptación a la gran pantalla de la novela gráfica ‘100 Nights of Hero’. No contenta con eso, Aitchinson aparecerá en la serie de comedia ‘Overcompensating’, dirigida por Benito Skinner.

- Publicidad -

En otro orden de cosas, Charli ha confirmado el listado definitivo de su disco de remixes, que sale este 12 de octubre. La artista revelación barcelonesa Bb trickz figura en la pista 2, ‘Club classics’, justo después del remix de Robyn y antes del de Ariana Grande.