20 cosas que pasaron en el «Brat Summer»

Vuelve Revelación o Timo, el podcast primigenio de JENESAISPOP, con la que es ya la 5ª temporada. Despedimos la 4ª anunciando un BRAT SUMMER que en aquel momento no vaticinamos que iba a llegar tan lejos. No a las redes de Kamala Harris, no al número 1 mundial de la mano de Billie Eilish con ‘Guess’, no en forma de hasta 4 fiestas BRAT no oficiales en distintos puntos de Madrid. Aun así, Claudio M. de Prado sostiene que el último disco de Charli xcx no ha llegado al mainstream, y no ha sonado en los distintos puntos del país en que ha pasado sus vacaciones.

Dedicamos el nuevo episodio de Revelación o Timo a repasar esta y otras noticias que han venido sucediendo durante el verano, a algunas de los cuales dedicaremos un episodio en particular en función demanda.

1.-Y después del Brat Summer, ¿qué? El próximo disco de remezclas de Charli xcx.

2.-El evento ‘En la cama con Madonna’ en Matadero: pros y contras. Gracias por venir.

3.-Kalorama. Sobreviviendo al diluvio. Mejores conciertos. The Postal Service.

4.-La reunión de Oasis.

5.-Críticas hacia lo nuevo de Katy Perry.

6.-El pelotazo de Sabrina Carpenter.

7.-El pelotazo de Chappell Roan y su crisis actual.

8.-Juegos Olímpicos: el resurgir de Céline Dion.

9.-El nuevo número 1 de Lady Gaga, junto a Bruno Mars.

10.-Conciertos de verano: Camela, Mocedades, Karol G. El featuring de Amaia Montero.

11.-Libros Recomendados: ‘La mala costumbre’, ‘Blackwater’.

12.-Almodóvar gana el León de Oro por ‘La habitación de al lado’. Nueva implicación política.

13.-Kamala Harris vs Trump. Artistas que han apoyado a cada uno.

14.-Shakira escribe una carta sobre Hacienda.

15.-Broncano logra superar a El Hormiguero con ‘La Revuelta’.

16.-Televisión: Hacks, Big Boys, Solo asesinatos en el edificio, Naked Attraction, volver a ver Mad Men.

17.-La verdadera Canción del verano: ¿Karol G o ‘Potra salvaje’? Adivinen quién apoya cuál.

18.-El Bernabéu cancela sus conciertos durante 7 meses.

19.-Discos y conciertos que vienen: The Weeknd. Fontaines DC. Dua Lipa. Shows a punto de anunciarse.

20.-El invitado de la semana que viene llama a nuestra puerta.