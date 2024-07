Verano «brat»: Charli xcx hace su disco definitivo

Parece que ahora sí que sí, Charli xcx ha dado con la tecla justa entre libertad creativa y accesibilidad pop. Lo ha intentado muchas veces, pero esta es la definitiva: tanto la crítica internacional como la respuesta comercial a ‘brat‘ está siendo impresionante. Con 95/100 en Metacritic, y 4 semanas ya aseguradas en el top 5 británico, la artista entrega uno de los discos del año, y también el que posiblemente sea su mayor éxito comercial. Un dato: de manera insólita, ‘brat’ pasa una 3ª consecutiva en el top 10 del Billboard 200, exactamente se mantiene en el nº9. Y recordemos que no solo hace hyper pop, además, es una artista británica, no americana.

En el nuevo capítulo de Revelación o Timo, nos preguntamos en compañía de nuestro colaborador Fernando García, si ‘brat’ es realmente el mejor disco de Charli xcx o solamente es el que mejor márketing ha tenido. Porque la calidad de producciones como ‘365’, ‘b2b’ o ‘Von Dutch’ es incuestionable, pero todo cuenta y los memes, el modo en que se ha relanzado el disco con bonus tracks o un remix con Lorde, o incluso toda la discografía de Charli xcx con nuevas portadas, está siendo magistral. Parece que después de que la artista fuera a abandonar Warner, al renovar el contrato, ha caído al fin en las manos adecuadas.

Claudio nos explica cómo la cantante escogió el color de la portada verde, eligiendo entre varias tonalidades y nos da una posible explicación sobre por qué ahora sí… pero hace varios discos, no, cuando aquellos eran igual de buenos o casi: «Charli xcx lleva en el futuro desde hace 10 años y al fin el futuro la ha alcanzado».

Por su parte, Fernando nos habla de su conflicto interno por no ser famosa, que ha impregnado sus letras desde hace unos años, o incluso de sus desencuentros con la fama y la comercialidad. ¿Por qué Charli xcx no tiene en tan buena estima grandes éxitos suyos como ‘Boom Clap’, ‘I Love It’ con Icona Pop o algunos de sus discos?: «En ‘Sucker’ estaba intentando ser alguien que no es. Por mucho que pueda estar bien, es el que peor ha envejecido. Tenía sus temazos, pero se ha dado cuenta de que a ella no le interesa hacer eso (pop comercial). Y lo ha intentado más tarde con ‘Crash’, e igual se ha dado cuenta de que tampoco».

En una primera parte del podcast recordamos lo fructífero que ha sido 2024, de Beyoncé a Billie Eilish pasando por Adrianne Lenker o Julia Holter; y en una última parte y después de hablar de ‘brat’, repasamos toda la discografía de Charli xcx. Si os gusta nuestro podcast, recordad que este 18 de julio comentaremos ‘En la cama con Madonna’ en el Matadero de Madrid, a las 22.15 horas. Las entradas valen 5 euros.