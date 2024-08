Charli xcx, confirmada en la nueva peli de Gregg Araki

Charli xcx ha sido confirmada en el reparto de ‘I Want Your Sex’, la nueva película de Gregg Araki. Se desconoce el papel que Charli desarrollará en la película, pero se sabe que Olivia Wilde y Cooper Hoffman asumirán los papeles protagonistas y que la cinta se empezará a rodar en octubre.

En palabras de Variety, ‘I Want Your Sex’ es un «thriller erótico» que explorará temas relacionados con «el sexo, la obsesión, el poder, la traición y el asesinato». La película incluirá «personajes estrambóticos» y usará un tono cómico irreverente.

- Publicidad -

En la cinta, Hoffman interpretará a un joven llamado Elliot que consigue un trabajo junto a la «prestigiosa artista, provocadora e icono» Erika Tracy, encarnada por Wilde. «Pronto sus fantasías se convierten en realidad cuando Erika se propone ser su musa sexual», indica la sinopsis.

Araki es uno de los cineastas que definieron el movimiento «New queer cinema» durante los años 90, gracias por ejemplo a su «Trilogía del Apocalipsis». Durante el siglo actual, Araki ha dirigido películas tan aclamadas como ‘Mysterious Skin’ (2004) o ‘Kaboom’ (2010). Entre sus últimas obras, la comedia lisérgica ‘Smiley Face‘ (2007) pasó injustamente desapercibida.

- Publicidad -

‘I Want Your Sex’ da a Charli xcx su segundo papel en la gran pantalla, pues la cantante de ‘Club classics’ ya estaba confirmada en el reparto ‘Faces of Death’, el próximo largometraje de Daniel Goldhaber, un remake de la película de culto de 1978.

En unas semanas, el 14 de septiembre, arranca la gira conjunta de Charli xcx y Troye Sivan, ‘SWEAT’, que recorrerá Estados Unidos y Canadá hasta el 23 de octubre.