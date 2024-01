Green Day / Saviors

Cuando la prensa asegura que el nuevo disco de un artista o grupo es el mejor de ese artista o grupo desde el que todo el mundo considera su mejor disco, o desde su disco más vendido, que a menudo suele ser el mismo, es imperativo empezar a sospechar de esa afirmación. El nuevo disco de Green Day puede ser “el mejor desde ‘American Idiot’”… o no. Desde luego es mejor que el anterior. No era difícil.

‘Saviors’ halla a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool en su salsa entregados al punk-rock liviano de sus primeros discos, pero armados, también, con un discurso pegado a la actualidad cuando las letras hablan tanto de política apelando -cómo no- al “sueño americano”, como de redes sociales (hay menciones a Instagram y TikTok en varios puntos del disco), como de otras cosas.

Green Day ponen toda la carne en el asador en ‘Strange Days are Here to Stay’, en la que afirman que “nada ha sido lo mismo desde que David Bowie murió” antes de hablar de racismo, tiroteos y de una “abuela adicta al fentanilo”. Y en ‘Livin’ in the 20s’, Green Day le dan otro significado a aquello de vivir en los años 20: desde luego no nos han tocado los buenos cuando suceden continuos “tiroteos en el supermercado” y cuando dan ganas de “beberte los medios para convertirlos en vómito”.

Esta conexión de Green Day con la actualidad, incluso con las preocupaciones de la “generación Z”, mencionada precisamente en “Strange Days” justo antes de los boomers, convierte ‘Saviors’ un disco especialmente relevante en la discografía de Green Day. En el aspecto musical, las canciones se suceden en todo momento en un nivel correcto, sin alcanzar grandes cimas, pero sin hundirse, y destacan las que se desvían de la tónica de turbo-punk-rock general.

‘The American Dream is Killing Me’ suena a punk envasado desde su mismo título, pero la energía de la canción es contagiosa. El retrato en ‘Look Ma, No Brains’ de un idiota de tal calibre que se considera un “eslabón perdido” de la ciencia, es igual de simpático y, sin ser nuevos himnos en el repertorio de Green Day, la canción de amor ‘Bobby Sox’ y ‘1981’ saben recuperar cierta frescura de los primeros trabajos del grupo.

Pero dentro de este disco de 15 pistas los singles destacables de verdad son pocos y las canciones luchan por hacerse notar en un mar de redundancia. Hablen de alcoholismo (‘Dilemma’), de la nostalgia por tiempos mejores (‘Goodnight Adeline’), o de la lacra de los tiroteos masivos (‘Coma City’), parecen todas simplemente contentas con existir, y no exhiben ninguna evolución.

Entre las pistas que aportan matices diferentes a ‘Saviors’ hay que destacar la bonita ‘Suzie Chapstick’, que, dedicada a una amistad perdida, vira al brit-pop; y la balada ‘Father to a Son’, que incorpora arreglos orquestales en la que no deja de ser una reescritura de ‘Wake Me Up When September Ends’ enfocada desde la paternidad. ‘Saviors’ no es el mejor disco de Green Day, pero tampoco el peor.