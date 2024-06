8 artistas que actúan sólo en Bilbao BBK Live 2024

Una nueva edición de Bilbao BBK Live se celebrará en el monte de Kobetamendi los días 11, 12 y 13 julio. Entre los nombres confirmados se encuentran algunos que solo verás en un festival español en Bilbao BBK Live o gracias a la promotora que organiza el festival, Last Tour. Es el caso de grandes cabezas de cartel como Arcade Fire (que han confirmado un concierto aparte en Sevilla), Massive Attack, Jungle, Overmono y Ezra Collective confirmados tanto en BBK como en el festival hermano -recién anunciado- Kalorama Madrid. Otros artistas igualmente interesantes han querido que Bilbao BBK Live sea su único festival español del año.

Grace Jones

Entre las artistas exclusivas de Bilbao BBK Live se encuentra una de sus principales headliners, Grace Jones. La verdadera fashionaria del pop, leyenda viva del art-pop, modelo y musa de Warhol y de Studio 54, volverá a España para recordar su catálogo de singles icónicos. De ‘Nightclubbing’ a ‘Slave to the Rhythm’ pasando por ‘Libertango’, Grace Jones someterá a la audiencia como solo ella sabe. Somos «esclavos» de su ritmo y de ella.



Slowdive

Uno de los nombres fundamentales del dream-pop y del shoegaze de los años noventa, Slowdive ha protagonizado uno de los regresos más inesperados de la historia del indie publicando, en plena era del streaming, probablemente sus dos mejores trabajos, ‘Slowdive‘, uno de los mejores discos de 2017, y ‘everything is alive‘, uno de los mejores discos de 2023. La transversalidad de su público actual confirma que Slowdive vive la mejor etapa de su carrera.



Parcels

Parcels ha demostrado ser más que ese grupo que colaboró con Daft Punk en uno de sus singles estrella. No tanto la electrónica, como el disco-funk, el soft-rock y otros estilos asociados a los 70, incluidas las sonoridades mediterráneas y barrocas, pueblan uno de los repertorios arreglados con mejor gusto del pop actual. Sus dos discos, ‘Parcels‘ (2018) y ‘Day/Night‘ (2021), son como dos soles de buenos. Y su directo, aún mejor.



Noname

Es un lujo contar en España con Noname, una de las raperas más importantes del momento. Curtida en el mundo del slam poetry, Fatimah Nyeema Warner ha inyectado una elegancia al mundo del rap que no se ve tantas veces, dotando de un mundo interior muy rico sus discos ‘Telefone’ (2016) y ‘Room 25’ (2018). Pero ha sido el último, ‘Sundial‘ (2023), el que nos ha terminado de conquistar con su mezcla de barras que no piden ni perdón ni permiso, y sus exquisitos arreglos.



Khruangbin

La música de Khruangbin es celebrada por sus ricos instrumentales que mezclan funk, psicodelia y soul con sonidos tradicionales de Oriente Medio o África. En sus composiciones a veces cantan ellos (‘May Ninth’, de su último disco ‘A la sala‘) y otras, artistas invitados, como Leon Bridges en su canción estrella, ‘Texas Sun’. Bajo el sol de cualquier ciudad un concierto de Khruangbin se convierte en asistencia obligatoria.



Death from Above 1979

También las guitarras eléctricas y la bravura punk-rock tienen cabida en Bilbao BBK Live. Death from Above 1979, el dúo canadiense que publicó su álbum de debut -el de la famosa portada elefantástica- en 2004 antes de separarse y volver diez años después, en 2014, con su segundo disco, ‘The Physical World’, sigue en activo. A su disco de 2017, ‘Outrage is Now!’, le siguió otro en 2021, ‘Is 4 Lovers’. Su dance-punk de alto voltaje continúa en buena forma.



Kiasmos

Parece que la cosa va de dúos y Kiasmos lo componen dos músicos conocidos por cuenta propia, el islandés Ólafur Arnalds y el feroés Janus Rasmussen. En Kiasmos, desde hace años, convergen mágicamente los arreglos neoclásicos de Arnalds y las atmosféricas producciones electrónicas de Rasmussen. El resultado es de una belleza asombrosa que, en composiciones como ‘Looped’, ‘Blurred’ o la reciente ‘Flown’, hace del minimalismo y la contención su mayor virtud.



Jordan Rakei

Procedente de Reino Unido, Jordan Rakei es una de las últimas estrellas de ese pop fusiondo con hip-hop, soul y electrónica que tanto gusta en las islas. Nominado a un Grammy, Rakei está a punto de publicar su quinto álbum de estudio, ‘The Loop’, que se pone a la venta este mismo viernes. Su preciosa voz ha sido solicitada por artistas como Disclosure, Bonobo o Tom Misch. Te gustará si te gusta Emeli Sandé lo mismo que si echas de menos a Jamie Woon.