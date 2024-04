Kalorama llega a Madrid con LCD Soundsystem, Massive Attack…

El festival KALORAMA se celebrará por primera vez en Madrid a la vez que en Lisboa, en 2024. Las confirmaciones del cartel incluyen a Jungle, LCD Soundsystem, Massive Attack, Sam Smith, Peggy Gou, RAYE, The Smile, The Postal Service + Death Cab for Cutie, Fever Ray y Gossip, entre otros. La edición madrileña de KALORAMA se celebrará al aire libre, en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid, con aforo limitado.

Figuran en la programación también Olivia Dean, Nation of Language, The Kills, Ezra Collective, Yard Act, Yves Tumor, Dudu Tassa & Jonny Greenwood, OVERMONO o Soulwax.

Las entradas para la primera edición de KALORAMA en Madrid se pondrán a la venta a partir del 7 de mayo, con una preventa especial el día anterior, abriéndose la lista de espera para la preventa desde hoy.