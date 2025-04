Manic Street Preachers / Critical Thinking

‘Critical Thinking’ es uno de esos múltiples discos que salen al mercado, llegan al podio de las listas británicas y tan solo una semana después ni siquiera existen en todo el top 100. Es decir, los fans lo cogen con muchas ganas los primeros días, pero enseguida caen en el olvido a consecuencia de ese pequeño terrorista llamado «streaming».

De un tiempo a esta parte las canciones de Manic Street Preachers nos hablan de héroes y caídos, de nostalgia, de tiempos pasados que fueron mejores, y eso es algo que vuelve a repetirse en este 15º trabajo. En ‘Critical Thinking’ el single principal se llama de hecho ‘Decline & Fall’, solo que suena glorioso como himno Brit Pop, 30 años después, con el grupo en uno de sus típicos juegos de contrastes.

En este álbum no es que encontremos una composición sobre el daño que ha hecho el streaming a cierto tipo de artistas, pero sí sobre las presiones que recibimos de las redes sociales. ‘Deleted Scenes’ es una reflexión al respecto, y su propuesta tan clara como sigue: «prefiero el espejo a una pantalla / me ayuda a entender cómo me siento». Algo en sintonía con las preguntas que lanza al aire la final ‘OneManMilitia’: «Estoy avergonzado de mi propia autocensura / ¿por qué me siento viejo y vulnerable? Todos sabemos quién es responsable».

Manic Street Preachers demandan «pensamiento crítico» en el título de este disco, que también es el del primer corte, y la verdad que ese tema entonado por Nicky Wire es el más ambicioso de este álbum. En ese momento parece que va a introducirnos a un disco turbio como nuestros tiempos, diferente y «crítico» de Manic Street Preachers. Por desgracia no es así, y el álbum se va entregando poco a poco al cliché Brit-popero, con sus momentos de luces y sombras.

La gran diferencia que ofrece ‘Critical Thinking’ es que Nicky ha cantado por primera vez un single del grupo, pese a ser su principal compositor tras la desaparición de Richey Edwards, hace demasiadas décadas ya. ‘Hiding in Plain Sight’, con bonitos coros de Lana McDonagh, es el tema, uno de esos cargados de la nostalgia a que me refería antes: «quiero enamorarme del hombre que yo mismo solía ser, en una década en que me sentí libre».

El disco, en cambio, termina siendo un pequeño cajón desastre, con canciones en que James Dean Bradfield habla del cáncer de su madre (‘Brushstrokes of Reunion’) y alguna que el grupo dedica a un viejo mánager que falleció, Jim Fletcher (‘My Brave Friend’). Es loable sobre todo por sus buenas intenciones, pero demasiado a menudo el álbum deja la sensación de incluir todo lo que los Manics «tenían por ahí», independientemente de su calidad o de su coherencia interna.

Entre «lo que tenían por ahí», un corte llamado ‘Out of Time Revival’ que hace honor a su nombre entre primero teclados y luego solos de guitarra eléctrica; y otro dedicado a Morrissey llamado ‘Dear Stephen’, cuyo estribillo dice «Stephen, vuelve con nosotros». Lleno de referencias a títulos y frases de los Smiths, siendo la más evidente «I’ve been the boy with the thorn in his side», tiene una historia bonita detrás. En 1984, Nicky Wire no pudo ir a un concierto de los Smiths porque se puso enfermo, la madre de Nicky movió unos hilos para intentar que volvieran a su ciudad, y en respuesta, Wire terminó recibiendo una postal de Morrissey que decía «mejórate».

La historia es una monada; la canción, no tanto. Algo extrapolable a este 15º disco, que no contiene tanto «pensamiento crítico» después de todo. Al menos sobre sí mismos.