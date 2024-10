Manic Street Preachers tienen un nuevo disco preparado. ‘Critical Thinking’, que ya sería su 15º disco, estará disponible a partir del próximo 31 de enero de 2025. El anuncio del LP llega junto a ‘Hiding In Plain Sight’, el primer single de la banda cantado por el bajista y letrista Nicky Wire. El lead single del nuevo disco, por otro lado, fue la eufórica ‘Decline & Fall’.

Después de ‘The Ultra Vivid Lament’ en 2021, la banda británica ya tiene preparado su sucesor. El propio grupo lo ha descrito como «un disco de contrarios chocando, de dialécticos intentando encontrar el camino a la solución». La portada, que muestra una solitaria carretera en un paisaje desértico, es obra del fotógrafo David Hurn, «un coloso de la fotografía documental moderna».

Sobre ‘Hiding In Plain Sight’, la banda cuenta que está inspirada en el «rock clásico de los 70» y que bebe de una «terrible nostalgia de la mediana edad». «El hombre que solía ser, en una década en la que me sentía libre», canta Wire en el tema.

Nicky Wire hizo de cantante principal por primera vez en algunas canciones del disco ‘Know Your Enemy’, de 2001. Además, ha contribuido en muchas otras, como ‘Send Away The Tigers’ o la clásica ‘Your Love Alone Is Not Enough’.