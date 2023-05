Por qué BASOA es de lo mejor de Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live se celebra los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi. Las entradas y abonos están a la venta. Será el momento de reencontrarse en directo con dos pesos pesados del pop británico como Arctic Monkeys y Florence + the Machine, de entregarse a las guitarras de Pavement, de constatar que el último disco de Phoenix es uno de los más agradecidos que han publicado o de maravillarse con el show de Fever Ray.

Es especialmente interesante la línea de Bilbao BBK Live dedicada a la electrónica. De un lado los Chemical Brothers volverán a traer su espectáculo audiovisual a un festival español. Del otro será momento de descubrir cómo suena en vivo el fascinante disco que prepara Róisín Murphy y que no sale hasta septiembre. Entre los ritmos tradicionales de Baiuca y la electrónica sofisticada de Daniel Avery aún habrá tiempo de reunirse con Röyksopp y Jamie xx, de volar con The Blaze o de dejarse asombrar por Arca y sus derrapes sonoros.

Cualquiera que ha acudido a Bilbao BBK Live sabe que la electrónica en el festival disfruta de un espacio importante, casi sagrado si tenemos en cuenta que el escenario Basoa es uno de los más queridos. Por un lado, visualmente es un paraje mágico, sobre todo por la noche, capaz de producir momentos inolvidables como la sesión de John Talabot del año pasado, pues hay que recordar que el festival se celebra en plena naturaleza; por el otro, hay mucho que descubrir particularmente en su programación, tanto como para querer instalar la tienda de campaña delante de ese escenario.

Este año, el jueves 6 de julio abrirá el cartel de Basoa la sesión de Sama Yax, conocida por su labor de arqueóloga sonora con la que rescata clásicos perdidos del soul o las músicas latinas. Este día será momento de acercarse también a los ritmos de electro burbujeante de Anz. Su éxito ‘You Could Be’ es directamente pop, aunque ella, que es de Manchester, no renuncia a los ritmos del garage y el tecno británicos, en los que Call Super (londinense afincado en Berlín) ha sabido encontrar un sonido refinado y atmosférico. Ojo, por ejemplo, a su éxito ‘Chiseler’s Rush’ o a su reciente lanzamiento, ‘Illumina’, una colaboración con Julia Holter de tintes free jazz que suena a algo completamente nuevo. En el otro lado de la moneda, HAAi, que ha colaborado con Fred again.. o Jon Hopkins, promete hacernos «ascender» con los chutes de euforia contenidos en su disco ‘Baby, We’re Ascending’, aunque el mundo «alienígena» se lo reserva Violet con su tecno torcido.







Un nombre tan reputado ya como el de Ben UFO figura en la programación de Basoa del viernes 7 de julio: sus sesiones, desplegadas en espectaculares Boiler Rooms, navegan las aguas del tecno al deep-house pasando por el jungle de vieja escuela y son un Edén de la electrónica exquisita. Él cerrará la jornada. Antes la abrirá Dalila, la sevillana “enamorada de los ritmos rotos”, autora de un hit tremendo como es ‘Cieguita’, y también será momento de disfrutar de los beats espídicos de Shirelle, entre el footwork y el jungle, o de Dinamarca, renovador de aquello que se podría llamar «músicas urbanas», como demuestra en la fascinante ‘Sana Sana’ o en sus colaboraciones con rusowksy o DELLAFUENTE. Para los fans de los ritmos raveros y 90s Job Jobse trae canela fina.

El día 8 de julio encontramos un nombre del que ya os hemos hablado: Gazzi es una de las grandes joyas escondidas en el cartel de Bilbao BBK Live y una de las grandes promesas de la electrónica nacional desde que escuchamos hitazos como ‘Quiere vacilar na más’ o desde que hemos degustado su reciente EP. Pero tampoco es cuestión de perderse el divertido set de Toccororo, que hace grandes mezclas de música latina y electrónica; el de Young Marco, que, conocido por los paisajes paradisiacos de ‘Sacred Space’, ha tenido la ocurrencia de darle una vuelta clubby al ‘«watcha say»‘ de Imogen Heap; o el de Avalon Emerson, que seguramente le dará más al tecno que al disco de cantautora que acaba de sacar. Tendrá que calentar el ambiente para llegada de John Talabot, cuyos sets suelen ser sublimes. Con el paisaje de Basoa de fondo, un viaje a otro mundo.