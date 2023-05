Róisín Murphy estrena ‘The Universe’ y detalla su disco

Róisín Murphy da hoy los detalles de su nuevo disco. ‘Hit Parade’ sale el 8 de septiembre, se compone de 13 cortes y la portada es la que veis. ‘CooCool‘, el primer single, ocupa la pista 2 en la secuencia, y ‘The Universe’ la pista 3.

‘The Universe’ es el nuevo single que se estrena hoy. En la línea de ‘CooCool’, Róisín y el productor DJ Koze entregan una innovadora revisión del R&B clásico de los 60 y 70 y ‘The Universe’ suena como la versión robotizada de Al Green o Minnie Ripperton. ‘The Universe’ también es una de las canciones más inmediatamente accesibles de Róisín Murphy.

En la Canción Del Día de hoy, Róisín propone, además, una canción curiosamente veraniega, y no solo por las luminosas melodías de guitarra que contiene la grabación. La letra de ‘The Universe’ viene cargada de referencias al mar, a la navegación, a una barca que Róisín no deja de remar y al amanecer. En ‘The Universe’, Róisín anda naufragada en el «multiverso» pero parece que, en compañía de la persona amada, el mundo le sonríe.

‘Hit Parade’ será el primer disco de Róisín desde 2020: aquel fue el año que publicó ‘Róisín Machine‘, un disco que definitivamente relanzó su carrera: hoy 4 de sus temas sobreviven entre los 10 más escuchados de la artista en Spotify.

1. What Not To Do

2. CooCool

3. The Universe

4. Hurtz So Bad

5. The House

6. Spacetime

7. Fader

8. Free Will

9. You Knew

10. Can’t Replicate

11. Crazy Ants Reprise

12. Two Ways

13. Eureka