10 discazos que sonarán en Bilbao BBK Live 2023

Bilbao BBK Live acaba de sacar a la venta sus entradas de día. Además, el próximo 16 de marzo subirán los precios de los tickets. JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial del evento, que tiene lugar entre los días 6 y 8 de julio, por lo que nos sumergimos ya en las recomendaciones imprescindibles de un cartel recién cerrado.

Además del «greatest hits» que suele constituir el «live» de Chemical Brothers, y a falta de lo que nos tenga que ofrecer este año Róisín Murphy -el single ‘CooCool’ nos acaba de poner los dientes bien largos-, en este primer artículo nos centramos en otra cosa. 10 grandes álbumes que a buen seguro sonarán en los grandes escenarios de Bilbao BBK Live. Hemos consultado setlists, hemos reescuchado mucho de lo que sonó en 2022, hemos escuchado también algunos de los álbumes que van a salir en próximas semanas, y estos son 10 discazos que puedes ir descubriendo o repasando antes de hacer las maletas rumbo a Kobetamendi.

‘AM’ de Arctic Monkeys

Sí, Arctic Monkeys han sacado un álbum nuevo muy interesante, ‘The Car‘, influido por la música italiana y francesa de los años 70: estuvo en las listas de los mejores discos de 2022. Pero lo que continúa escuchando la gente es ‘AM’, como muestran las listas de éxitos y de streaming. Con el despegue de ‘I Wanna Be Yours’ en TikTok, ya serán 3 las canciones de este largo las que superen los 1000 millones de reproducciones en Spotify. Los Arctic Monkeys lo saben y en su repertorio actual figuran aún más canciones de ‘AM’ que de ningún otro largo. En concreto, hasta 5 temas por noche de ‘AM’ suelen ser habituales de su setlist, por solo 3 de ‘The Car’.



‘Dance Fever’ de Florence + the Machine

Quien sí está confiando en su obra magna de 2022 es Florence + the Machine, que por ejemplo anoche en Australia, tocó hasta 11 canciones del excelente ‘Dance Fever’. Puede ser por su carácter extático y expansivo, realmente una de las obras más abiertas de su carrera, y más propicias para ser tocadas delante de decenas de miles de personas. El disco estaba inspirado en la danza más kamikaze de nuestros ancestros y es seguro que veremos a Welch bailar temas recientes como ‘Free’ o ‘My Love’, desde ya entre los mejores de toda su discografía, junto a sus grandes éxitos de siempre.



‘Crooked Rain, Crooked Rain’ de Pavement

Otros que están este mes de gira por Australia son Pavement, el último cabeza de cartel confirmado por Bilbao BBK Live. Lo que están interpretando ahora mismo son unas 5 canciones de cada uno de sus discos de los 90, muy especialmente de los 4 primeros. No faltan los mejores temas de ’Slanted and Enchanted’, que podría haber sido nuestra selección perfectamente, pero nos decantamos por ‘Crooked Rain, Crooked Rain’ por lo que se va a tararear este ‘Cut Your Hair’ en la noche del viernes… y los días posteriores.



‘Radical Romantics’ de Fever Ray

Este mismo fin de semana se pone en circulación ‘Radical Romantics’, el primer disco de Fever Ray en 4 años. Un álbum cuyo sonido nos da todo lo que necesitamos a los seguidores de The Knife, y cuyos textos reflexionan sobre lo que es el amor y lo que significa en nuestras vidas. ‘Carbon Dioxide’ está entre los temas más accesibles que nos haya entregado jamás Karin Dreijer y el final ‘Bottom of the Ocean’, de 7 minutazos de bucle, entre los más hipnóticos.



‘Fantasy’ de M83

Otro disco que podremos escuchar este mismo mes de marzo es el nuevo de M83, ‘Fantasy’. La primera mitad del disco, en el orden definitivo, se ha dado a conocer como si de un EP se tratara, y revela una nueva recreación del muro de sonido con el que identificamos a Anthony Gonzalez, antes de que lo petara con ‘Midnight City’. Programadas bien entrada a la noche, canciones como ‘Oceans Niagara’ y ‘Amnesia’ llegarán a abrasar, y aún nos queda por descubrir alguna sorpresa medio disco y medio synth-pop. No sabemos (eso sí) si habrá espacio en un festival para la parte más ambient o cinética (que también es preciosa).



‘Alpha Zulu’ de Phoenix

Entre los discos que infravaloramos en 2022, ya podemos hablar de ‘Alpha Zulu’ de Phoenix, lanzado a finales de año, cuando las listas con lo mejor están casi finiquitadas y los primeros avances de la música de 2023 abruman. Pero ‘Alpha Zulu’ supuso una vuelta a la frescura por parte de la banda francesa que un buen día optó por complicarse demasiado la vida. ‘After Midnight’, ‘Tonight’, ‘Winter Solstice’, ‘Artefact’ y la misma ‘Alpha Zulu’ no van a deslucir nada junto a algunos de los mejores temas de su carrera.



‘Profound Mysteries’ de Röyksopp

Uno de los discos que sí encontrasteis reseñados en nuestro Anuario con lo Mejor de 2022 fue ‘Profound Mysteries’. ¿Por qué volumen nos decantamos entre las 3 obras de 10 canciones cada una que Röyksopp publicaron el año pasado? Por la Caja que reunía todo, las 30 canciones. Por lo interpretado recientemente en Oslo o Berlín, el dúo noruego está realizando una excelente selección de 3 o 4 temas cada uno de los 3 discos, junto a sus grandes éxitos pasados. No faltan en su repertorio, por tanto, maravillas recientes como ‘Me&Youphoria’, ‘Stay Awhile’, ‘Oh, Lover’, ‘Impossible’ o ‘Breathe’.



‘Kick’ de ARCA

Una estrategia parecida seguirá ARCA, que no ha sacado un disco en 3 volúmenes, sino en 5. Entre sus favoritas para tocar en directo de ese cajón de sastre llamado ‘KICK’ encontramos ‘KLK’, ‘Time’, ‘Prada’ ‘Rakata’, ‘Incendio’ o ‘Tiro’. Ahora mismo hace unos meses que la productora no actúa, por lo que ardemos en deseos de comprobar si también incorpora a su repertorio, aunque sea algún fragmento, de su pequeño viral ‘El alma que te trajo’.



‘Heavy Heavy’ de Young Fathers

Entre los álbumes notables que nos ha dado 2023, hay que hablar de Young Fathers. El cuarto disco de los otrora ganadores del Mercury Prize, que se llama ‘Heavy Heavy‘, vuelve a ser un trabajo cosmopolita que incorpora frases en yoruba, en concreto cuando Kays Bankole no encuentra las palabras adecuadas para expresarse en inglés. No obstante, el lenguaje de temas como ‘Drum’, ‘Tell Somebody’ o ‘I Saw’ es universal y es por eso que este disco está inundando el listado de sus temas más escuchados en Spotify. Incluso hay medios como Pitchfork que afirman que este podría ser su mejor álbum.



‘KOR KOR LAKE’ de Rojuu

No vamos a dejar de recomendar a algún artista nacional en este artículo, y como a Amaia y a Love of Lesbian hay que vivir en Marte para no conocerlos, volvemos sobre ‘KOR KOR LAKE’ de Rojuu, otro de los grandes álbumes de 2022. Quizá para cuando llegue este verano, el artista barcelonés haya sacado ya 2 nuevas mixtapes y 7 singles sueltos, pero hoy por hoy cuesta pensar en un setlist de Rojuu sin que por él aparezcan temazos como ‘NEZUKO’, ‘NANA’, ‘100XPRE A TU LADO STARE’ o ‘UN PASEO MÁS’.