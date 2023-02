Arctic Monkeys triunfan con ‘I Wanna Be Yours’ 10 años después

No hace mucho comentábamos el longevo éxito de ‘AM‘, el disco de 2013 de Arctic Monkeys, que sigue sin abandonar las listas de éxitos 10 años después de su edición. En este momento, ‘AM’ es el 14º disco más exitoso en las islas británicas gracias a sus potentes streamings.

Apuntábamos que entre las pistas más escuchados de ‘AM’ se encontraban singles tan populares como ‘Do I Wanna Know?’ o ‘Why’d You Only Call Me When You’re High’, pero también ‘I Wanna Be Yours’, la canción que cerraba el disco y que ni siquiera fue single. Con la tontería, ‘I Wanna Be Yours’ ya es la canción más escuchada de Arctic Monkeys en Spotify, y está a punto de rebasar los mil millones de streamings. ¿Qué ha pasado?

- Publicidad -

No hay ningún misterio detrás del éxito de ‘I Wanna Be Yours’: TikTok vuelve a estar detrás del asunto. En los últimos meses, la canción se ha viralizado en la plataforma, por supuesto en una versión acelerada que no sabemos si horrorizará a Alex Turner o no, y el éxito está llegando a los charts: ‘I Wanna Be Yours’ es ahora mismo una de las 30 canciones más escuchadas en Spotify Global. En listas oficiales todavía no ha entrado.

La canción, una balada noir, mostraba a un Alex Turner perdidamente enamorado, hasta el punto de querer convertirse en varios objetos inanimados para poder estar cerca de su amada. «Quiero ser tu aspiradora, y respirar tu polvo» era una de las frases que dejaba la letra. Una letra que, por cierto, no salió de la pluma de Alex Turner, sino del poeta y artista de spoken word John Cooper Clarke. Este la escribió en los 80, sin adivinar en lo que se convertiría después.

- Publicidad -

El éxito de ‘I Wanna Be Yours’ tiene delito porque Arctic Monkeys acaban de publicar un disco nuevo, ‘The Car‘, y se tienen que resignar a la realidad de que una canción viejísima de su repertorio funcione mejor que todos sus singles recientes. No les quitará el sueño, en cualquier caso.

Os recordamos que Arctic Monkeys actuarán en el WiZink Center de Madrid, y que también estarán en el Bilbao BBK Live.