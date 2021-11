«Soy un hombre de palabra, ya no queda de eso / Gracias, madre, por educarme con besos / Soy un hombre muy sencillo, nunca te lo he dicho / Gracias, padre, por no haberme dado caprichos». El DELLAFUENTE que nos está hablando en su nueva canción ‘León con uñas de gel’ no es el mismo hombre que veíamos compitiendo por los números 1 en los tiempos de ‘Guerrera’. La fama nunca pareció cegar demasiado al granadino Pablo Enoc, pero ahora le repele especialmente y continúa en Sony una carrera muy distinta a la de compañeros como C. Tangana y Rosalía.

Otra de las canciones nuevas, ‘Dime si con eso vale’, habla de haber «conquistado varias de esas cimas», de haber «roto los esquemas» y ser capaz de todo en la industria musical («si me muero, pasado saco tema»). Nada de eso le importa ya, cuando además la soledad le acecha: «Discos tengo de oro y de platino / Muchos más que hermanos, más que amigos», entona tristón en la misma letra. Porque sí, curiosamente, toda esta huida de las listas y las presiones tampoco parece haber dado la felicidad al artista. ‘Milagro’, este nuevo disco compuesto por 7 pistas, es lo más triste que se ha oído en mucho tiempo.

DELLAFUENTE lleva desde mucho antes de la pandemia diciendo que estaba acumulando decenas y decenas de canciones en su disco duro, como para conformar varios álbumes. ‘Milagro’ es uno de esos proyectos a que ha ido dando forma durante el último lustro, siendo finalmente grabado con la Orquesta y el Coro Ciudad de Granada en 2019. Como muchos de sus proyectos, se nutre del folclore en cierta medida, si bien esta vez el tipo de cuerdas apunta más bien al trabajo de Craig Armstrong en la era trip-hop, cuando irrumpen por ejemplo en ‘Sanuk Sabai Saduak’, otro de esos textos que cuestionan la explotación capitalista («trabajamos tres, comemos cuarenta»).

A la teoría Bristol contribuye el ritmo de ‘León con uñas de gel’, si bien el disco renuncia casarse con ningún territorio concretamente, esmerándose sobre todo en trabajar las texturas y las ambientaciones, como es muy palpable en la segunda mitad de ‘Sin faltar a la verdad’, plagada de cuerdas y sintetizadores por igual. Llamándose todo esto ‘Milagro’, es curioso que a veces las canciones parezcan recién salidas del mismísimo averno, y en el caso de la última pista -de percusión galopante, en última instancia- es algo literal, pues el título es ‘Un diablo en el infierno’ (la firma su alias Taifa Yallah).

En medio de esa búsqueda tan determinada de unas vibraciones muy concretas, hay un par de canciones que sí podrían funcionar por cuenta propia: ‘Dime si con eso vale’ tiene una de las melodías más asequibles del proyecto, y apunta a convertirse en una favorita entre sus seguidores la ‘Nana del Miedo’. En un disco en que DELLAFUENTE apela varias veces a la necesidad del calor de sus padres, se muestra aquí tremendamente vulnerable y dependiente del abrazo de un ser querido para superar el miedo al que se refiere una y otra vez. Es el temor de un hombre que «hace tiempo que no comprende el mundo». Te gustará si hace tiempo que tú tampoco.