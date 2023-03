10 joyas escondidas de Bilbao BBK Live 2023

En Bilbao BBK Live sonarán muchos discazos en directo. Será la ocasión de atender a las presentaciones de los últimos trabajos de Arctic Monkeys, Florence + the Machine, Fever Ray, y muchos otros. También actuarán artistas que no por no habernos entregado aún sus nuevos largos no son menos recomendables, como Jamie xx y Róisín Murphy; otros que han generado un enorme runrún últimamente con sus colaboraciones; y otros que incluso sin haber sacado un primer disco ya han generado un revuelo a su alrededor que justifica la atención que recibirán. El festival se celebra del 6 al 8 de julio y entre sus nombres más interesantes encontramos los que comentamos a continuación.

070 Shake

La rapera de Nueva Jersey acaba de vivir el mayor hito de su carrera gracias al exitazo de ‘Escapism.’, su colaboración RAYE. Una oportunidad, como la de ese remix de Madonna en el que ejerció de artista invitada, idónea para descubrir la música de 070 Shake y adentrarse en discos tan recomendables como ‘Modus Operandi’ o el reciente ‘You Can’t Kill Me‘, donde el hip-hop barroco à la Kanye West se cruza con su fino verbo.



- Publicidad -

Daniel Avery

Para fans de la electrónica más sibarita, Daniel Avery es un nombre esencial de Bilbao BBK Live. Él ha colaborado con Kelly Lee Owens, ha sido telonero de Nine Inch Nails… pero su música recuerda más bien a propuestas como la de Jon Hopkins. Su último disco, ‘Ultra Truth’, está lleno de ritmos volcánicos y atmósferas etéreas. Un trabajo para quien busque propuestas electrónicas de enorme sofisticación, pero que no renuncien a las grandes emociones.



La Plazuela

Es evidente que La Plazuela es una de las bandas revelación de 2023: sus conciertos cuelgan carteles de «todo agotado» y casi todos sus singles superan el medio millón de escuchas. Su gran hit, ‘Tangos de Copera’, supera el millón. El dúo granadino combina flamenco fusión a lo Ketama con electrónica ravera con un carisma tan potente que solo puede sacar hits como ‘Realejo Beach’, ‘Péiname Juana’ o el emocionante ‘El lao de la pena’. Les está quedando un repertorio bien digno. Y lo que está por venir.



- Publicidad -

Art School Girlfriend

Ahora que vuelven Everything But the Girl es buen momento de hablar de una de sus alumnas aventajadas. Al menos eso parece por el sonido de ‘A Place to Lie’, una de sus mejores canciones. A la cantante de Gales la conocimos en realidad por su atmosférica versión de ‘I Would Die 4 U’ de Prince, pero son imperdibles sus producciones propias, tan enigmáticas como ‘Close to the Clouds’ o su hit ‘Bending Back’, que se acerca a los 3 millones de streamings.



Judeline

Que Judeline es una promesa indiscutible del pop en España no lo decimos solo nosotros. La artista gaditana acaba de ser fichada por Interscope, aunque nadie se haya enterado, solo Público, que ha dado la exclusiva. De pronto, ‘ZAHARA’ ya es claramente una de las mejores canciones de 2023, pero antes el EP ‘de la luz‘ nos descubrió a una artista con mucho más que ofrecer que ser simplemente la «nueva Rosalía».



- Publicidad -

Miss Grit

Si siempre quisiste que St. Vincent continuara por su vena más pop, tenemos una buena noticia: Miss Grit suena a eso mismo. Su nombre ya avisa: la artiste no binarie de Nueva York le da bien a la distorsión y a las guitarras «sucias», pero sus melodías y producciones pueden llegar a ser tan sumamente adictivas como ‘Nothing’s Wrong’ o su canción estrella, ‘Follow the Cyborg’. En su disco colabora Stella de Warpaint, y lo ha editado Mute, signo de calidad.



Dry Cleaning

En una «escena» llena de grupos post-punk que suenan igual, Dry Cleaning se han desmarcado de todo gracias al anti-carisma de su vocalista Florence Shaw y su «deadpan delivery», con el que nos cuenta historias que van del costumbrismo al surrealismo. Sus dos discos ‘New Long Leg‘ y ‘Stumpwork‘ (con una portada que supera aquello de «pelo ajeno en la piscina» de Las Bistecs) han entrado en los puestos más altos de las listas británicas.



The Murder Capital

Desde Irlanda, The Murder Capital también están haciendo ruido con su propia propuesta de post-punk existencialista. Menos desquiciada que la de sus compatriotas Gilla Band, la música de The Murder Capital es tan asequible como su estupendo single ‘Don’t Cling to Life’. Su nuevo disco, ‘Gigi’s Recovery’, lo ha producido el manitas John Congleton y, entre sus momentos más atractivos, recomendamos ‘Return My Head’.



Albany

La sadgirl del trap no para y en dos años ha publicado tres discos: ‘Se trata de mí’ pasará a la historia por la generacional ‘No estoy bien’ y también por la colaboración de C. Tangana en ‘Bebé’; ‘XXX‘ iba más allá ofreciendo su obra mejor cerrada, y solo ‘Lágrimas de un G‘ parecía un traspié… del que Alba Casas parece haber pasado página ya, colaborando con Babi en ‘Lejos’. Una de las voces más importantes del trap español por la importancia que las emociones tienen en sus letras.



eee gee

Una de las grandes joyas escondidas en el cartel de Bilbao BBK Live es eee gee. Esta popstar danesa hace un pop tan sofisticado que ‘Favourite Lover’, su single más escuchado, suena como un cruce entre Lana del Rey y Lorde (que no nos escuche ninguna de ellas). ‘Winning’, su debut oficial, contiene otras perlas pop como ‘Forever Dreaming’, mientras la reciente ‘Perfect 10’ es un tema de disco-pop «de 10». No os perdáis tampoco su versión de ‘More than a Woman’ de los Bee Gees.