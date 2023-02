Ya se cuelgan «sold outs» en La Plazuela

La Plazuela es una de las bandas andaluzas que más están dando que hablar últimamente. Lo suficiente como para haber colgado el cartel de «todo agotado» en su último concierto en Madrid, acompañada de un «hype» que el grupo lleva cultivando unos pocos años. Procedente de Granada, la banda ya es bastante conocida en Andalucía, pero no se va a quedar ahí.

El mismo año en que escuchamos por primera vez ‘Noches de Bohemia’, 1998, nacen Manuel Hidalgo Sierra (alias Indio) y Luis Abril Martín (alias Nitro), que forman La Plazuela. La referencia a Navajita Plateá viene a cuento de que el dúo reconoce que su música se inspira en el flamenco fusión que sonaba en España en los 90. Ellos citan a Manzanita, Pata Negra, Ketama y «todos los cantaores que nos gustaban en ese momento», como Camarón y Enrique Morente. Su propósito es celebrar la cultura andaluza y modernizarla.

Así, las canciones de La Plazuela pueden acreditar a Lorca como autor y, a la vez, incorporar una base electrónica de Chico Blanco. El productor de house granadino ha colaborado habitualmente con La Plazuela, así como Antonio Narváez, productor de Dellafuente, mientras las canciones, con títulos como ‘La antigua judería’ o ‘Perico el de la Tomasa’, apelan a una nostalgia eminentemente andaluza. Pasado por el filtro electrónico, La Plazuela traen ese flamenco fusión a nuestro tiempo.

Cuenta Indio que le «explota la cabeza» cuando descubre no solo la electrónica, sino también el sentimiento de comunidad perteneciente a esta cultura. Pronto, el grupo compone uno de sus grandes himnos, ‘Tangos de Copera’, que mezcla flamenco con ritmos garage y acid house. Es su tema más ravero, ahora que las raves de Granada están en el punto de mira. Le sigue de cerca ‘La antigua judería’, mientras ‘Las campanas del olvido’ insiste en el sonido Navajita… por la vía del big beat, cuando menos lo esperas.

Pero la fiesta no determina el repertorio de La Plazuela. Con Juanito Makandé crean otro de sus singles más populares, ‘Realejo Beach’, de ritmos disco-funky a la española, divertidísima en ese estribillo «solito me he quedao yo / después de la primavera». ‘La Tarara’, basada en un poema de Lorca, es una de sus composiciones más clásicas y emocionantes. Y ‘El lao de la pena’, su single más reciente, suma más argumentos a favor de que La Plazuela continúen su ascenso.

Con mucho tino, para la producción de ‘El lao de le pena’ La Plazuela han contado nada menos que con BRONQUIO, autor junto a Rocío Márquez de uno de los Mejores Discos de 2022, a su vez entregado a la hibridación de flamenco y electrónica. Con otra base ultra noventera, además de guitarras flamencas, voces robotizadas y un estribillo redondo, Indio y Nitro le cantan a la pureza de su tierra, porque «la moda de Madrid a Graná no nos llega» y «lo que es puro en la tierra se queda». La Canción Del Día de hoy, ‘El lao de la pena’ es otro de los muchos aciertos absolutos de La Plazuela. Y sí, habrá disco: ‘Roneo Funk Club’ sale en marzo.