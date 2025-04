Amaia enamora en SanSan; Franz Ferdinand cumplen

45.000 asistencias han confirmado a SanSan como la primera gran cita festivalera de la temporada, una media de 15.000 personas por día. Ráfagas de aire durante la mañana del sábado hicieron recordar alguna cancelación por temporal en Benicàssim en años anteriores, pero finalmente no cayó ni una gota, ni sucedió nada fuera de lo común en un evento marcado por la excelente organización, a destacar la regularidad con que las lanzaderas acercaban los extremos de la localidad castellonense y el recinto de conciertos. Ninguna vez a lo largo de estos tres días hubo que esperar colas ni para acceder a este servicio, ni a una barra, ni a un baño: nos vemos en 2026.

Tras el éxito de Carolina Durante y Los Planetas el jueves, y de Zahara y Hombres G, el viernes, la del sábado fue otra jornada de contrastes. Los que se produjeron entre el show de Amaia, concentrado en presentar nuevo disco, y el resto, que funcionaron sobre todo a base de «greatest hits».

- Publicidad -

Lo normal es que un artista recurra a un setlist festivalero para presentarse ante un público que no es el más fan, que es más casual. Amaia, en cambio, prefirió interpretar casi en su totalidad su tercer álbum, ‘Si abro los ojos no es real‘, confiada y consciente de que es el mejor de su carrera.

Abrió con ‘Tocotó’ como indicativo de que casi todo el show la iba a presentar como una Marisol del siglo XXI: una voz preciosa capaz de derretir el hielo, una dirección artística cada vez más cuidada en cuanto a coreografías, vestuario y escenografía, y por supuesto una espontaneidad única. Lo mismo la artista te comentaba que hace poco murió su abuela, para presentar los temas nuevos que hablan sobre la muerte (‘Fantasma’, ‘Despedida’) que de repente reconocía, entre risas: «no sé si se me están viendo todo el rato las bragas».

- Publicidad -

La particular versión de Los Planetas ‘Santos que yo te pinte’ es algo que siempre va a funcionar bien en un circuito medio indie como es este festival, aunque la gran habilidad de Amaia es lograr llevarte del llanto a la risa en poco tiempo. Le costó colocar bien el arpa, porque debido a las ráfagas de viento la prueba de sonido no había salido muy bien y hubo que cambiarlo de sitio, pero el momento ‘Ya está’ pone los pelos como escarpias, y todo SanSan supo callar para atenderlo. Lo mismo que ocurrió con la versión de ‘Me pongo colorada’.

‘M.A.P.S.’ levantó a la audiencia situada como nueva favorita, poco antes de que sonaran viejos hits como ‘El encuentro’ y ‘Quedará en nuestra mente’. El show cerró con ‘Tengo un pensamiento’, 5 minutos después de tiempo, por lo que tuvo que recortarse en parte. Quedaron muchos hits en el tintero, como ‘La canción que no quiero cantarte’, ‘Quiero que vengas’, ‘Yamaguchi’, ‘Bienvenidos al show’ o una infalible en vivo, ‘El relámpago’. Pero como digo, Amaia confía todo al presente, y eso es lo que le va a dar un larguísimo futuro.

- Publicidad -

Amaia explicó que no podía seguir actuando porque estaba fuera de tiempo y al lado iba a tener lugar un «conciertazo». Se refería a Franz Ferdinand, que también tienen nuevo disco que presentar, aunque no es tan bueno, y ellos optaron más bien por un «grandes éxitos» que encabezaron con ‘Dark of the Matinée’ y ‘Do You Want To’. También introdujeron de vez en cuando temas como ‘Night or Day’ o el destacable ‘Audacious’, pero qué duda cabe de que los temas más celebrados fueron ‘Michael’, ‘Walk Away’, ‘No You Girls’, ‘Jacqueline’, ‘Take Me Out’ y ‘Ulysses’. Los conciertos de Franz Ferdinand se continúan cerrando con ‘This Fire’, aunque lo que ha cambiado es la imagen del grupo aún liderado por Alex Kapranos. Es extraño no ver sobre las tablas a Paul Thomson ni a Nick McCarthy, sino en su lugar a un grupo de perfectos desconocidos. Al menos ahora el grupo es más paritario, gracias a la incorporación de la baterista Audrey Tait.

Los hits tipo verbenero (lo digo para bien) continuaron con Sidonie y Lori Meyers. Y tiene mucha gracia que tocaran juntos y en ese orden, porque una letra de Sidonie dice «Que ahora toquen Lori Meyers / Que tengo ganas de bailar». Se trata de ‘Carreteras infinitas’ y tiende a sonar en los últimos minutos de su set. Marc Ros salieron con todas las ganas de darlo todo desde los primeros instantes de concierto, desplegando éxitos de manera rapídisima y acelerada desde los primeros instantes de show. Su discografía incluye guiños melódicos a The Cure, The Doors o The Smiths, y fueron especialmente coreadas ‘El peor grupo del mundo’, ‘Me gustas todo el rato’ y ‘No salgo más’.

Si Marc Ros se había tirado al público en un momento dado, Lori Meyers no quisieron ser menos y se mostraron eufóricos por estar de vuelta en festivales. Hay artistas que terminan quemados de salir de gira, pero si alguna vez fue el caso de los de Noni, lo disimulan muy bien. Más bien parecían haber estado contando las horas para volver a interpretar sobre las tablas clásicos como ‘Luces de neón’, ‘Tokio ya no nos quiere’, por supuesto ‘Emborracharme’ y por supuesto también ‘Mi realidad’ y ‘Alta fidelidad’ para cerrar. El grupo sacará nuevo disco eventualmente, y el público parece estar esperándolo con ganas.

Quienes durante la tarde no podían hacer un concierto de «grandes éxitos» porque solo tienen un álbum son Alcalá Norte. No obstante, su disco de debut tiene tantas canciones icónicas que también lo parece. El grupo intercaló canciones como ‘420N’ con otras nuevas y desconocidas, suponemos que destinadas a un segundo álbum que no se debería dilatar demasiado para no perder hype. Una parecía hablar de «una novia posesiva». Eso sí, me perdí ‘La vida cañón’ porque coincidía con Amaia.

También particular fue el set de Carlos Ares, con sus connotaciones hippies, recordando a aquella desaparecida banda-comuna que se denominaba Hola a Todo el Mundo. Coristas y multiinstrumentistas ofrecieron durante la tarde un show de estética 60’s y cierto sabor pacifista y espiritual. Un viaje a otro tiempo, a otro momento histórico.

Hablando de espiritualidad, el festival lo cerramos de madrugada con Delaporte, techno para encontrarnos a nosotros mismos a las 2 y a las 3 de la madrugada. No se nos ocurre ninguna opción mejor para estas horas que su lema de que «el techno cura», al menos en cuanto a propuestas nacionales. Entre las sorpresas de la noche, la aparición de Rayden para interpretar ‘Rendición’. El artista recientemente anunció que sí va a volver a los escenarios y además ofició bodas en una «capilla» creada por el SanSan ad hoc. Un divertimento ideado por este festival con bastante éxito de audiencia, y por el que también pasó a casar gente Pink Chadora de Drag Race España.