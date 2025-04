Carolina Durante, con una rodilla rota, logran eclipsar a Los Planetas en SanSan

SanSan, Benicàssim. Primer gran festival de la temporada y el cartel que pisaba tan sobre seguro como para apostar por Los Planetas o Carolina Durante -que vienen de llenar un Movistar Arena de 15.000 personas- dejó algunas sorpresas que no habíamos visto venir. La banda de Granada, que figuraba sobre el papel como cabeza de cartel -uno ya nunca sabe- no falló. Ya liberados de los conciertos de 30º aniversario de ‘Súper 8’, entregaron a los asistentes de SanSan un «grandes éxitos» que encarrilaron con tres hitazos nada más arrancar: ‘Segundo premio’, ‘De viaje’ y ‘Pesadilla en el parque de atracciones’. Las primeras filas, compuestas no solo por gente de mediana edad, también por algún chaval, lo corearon todo.

Ya con la formación que incluye a Eric aporreando la batería, y también a Alonso ex Napoleón Solo a los teclados, alteraron alguna favorita del público como ‘Santos que yo te pinte’ con alguna favorita personal como ‘Corrientes circulares en el tiempo’, mientras las proyecciones clásicas de Los Planetas, con múltiples imágenes ideadas por Aramburu, lograban trasladar el concierto a las últimas filas.

Los Planetas estrenaron un tema nuevo, tranquilo, un medio tiempo con la marca de la casa que parece responder al nombre de ‘Dile a tus padres’; y para el último tramo del show dejaron ‘Un buen día’, ‘Alegrías del incendio’, ‘Qué puedo hacer’ con Depresión sonora como invitado y ‘Cumpleaños total’. Casi nada. En 2025, un show de Los Planetas continúa funcionando como aglutinador de masas.



Y sin embargo, Carolina Durante lograron robar el foco. Congregaron incluso a más gente en el escenario contiguo (los shows no se solapan en los dos escenarios principales de SanSan por eso mismo), y Diego acaparó toda la conversación de la noche al aparecer en muletas y en chándal. La primera canción del repertorio de esta gira de presentación de ‘Elige tu propia aventura’ ya era ‘Joderse la vida’ y así tenía que seguir siendo ahora que el líder del grupo presenta una fractura en la rodilla que le va a dar el verano. «No lo he pasado nada bien estos días», confesó Ibáñez en los primeros instantes del show. «No vamos a cancelar ni un concierto este verano», anticipó al final.

Dos miembros extra acompañan al cuarteto en esta gira dando matices de piano a canciones como ‘Hamburguesas’ (uno es Banin, ex Planetas), aunque el verdadero apoyo para Diego dadas las circunstancias es esa escenografía de tonalidades amarillas, tipo oficina, que habían ideado para este tour. Contiene una mesa que le permite dejar de lado de vez en cuando las muletas, y una silla en la que en ocasiones, se sienta. Diego tuvo unas palabras de cariño para Amaia, que también toca en el festival pero este sábado, al presentar ‘Perdona (ahora sí que sí)’, y el grupo cerró con ‘Normal’ y ‘Las canciones de Juanita’, sin haber renunciado a hits como ‘Joder, no sé’ o ‘Cayetano’. Con tan sólo 3 discos y algún single suelto, Carolina Durante han conseguido un repertorio muy top.

La sucesión de Planetas, «Carolina» y Alizzz entre diez y dos de la madrugada aproximadamente provocó que me olvidara de cenar. El concierto de Cristian Quirante también era otro «hit after hit» en el que en formato banda se subraya el carácter rockero y noventero que tienen las canciones de sus dos discos en solitario. La versión de ‘Amanecer’, por ejemplo, es bastante diferente.

‘Ya no vales’ en la primera mitad y ‘Despertar’, la apoteósica y palabrotera ‘Qué pasa nen’, ‘Antes de morirme’, ‘Ya no siento nada’ y ‘El encuentro’ son los «highlights» de un show que se beneficia de no usar pregrabados con las voces de Amaia, Rigoberta, C Tangana ni Maria Arnal. Alizzz se lo canta todo, dándole mayor vigor a las interpretaciones y entidad a su cualidad artística. Mención especial para la sesión electroclash que el artista realizó en la fiesta de bienvenida, 24 horas antes. Alizzz pinchaba en El Habanero de Benicàssim en la noche del miércoles y lo convirtió en un recuerdo de los tiempos de OchoyMedio o el Pop Bar de Razzmatazz en los 2000. Sonaron Saint Etienne, Moloko, Felix Da Housecat, Soffy O y Toktok, la Kylie de ‘Fever’, y como colofón, un medley entre ‘Praise You’ y ‘El encuentro’, de creación propia.



Decía que la jornada había traído sorpresas, y una de las principales fue que Sen Senra actuó completamente en solitario. Tan solo le acompañaron un par de guitarras que tocó él mismo, un pedal con el que se autosampleaba y, en algunos casos, unas bases programadas, aparte de por supuesto su sedosa voz. También se podría hablar de su elegancia innata y su buen gusto para vestir una cosa tan díficil de llevar como las rayas. Las Ray Ban no se las quitó ni de noche.

El formato funcionó porque le tocó al atardecer (no, no faltó ‘Tumbado en el jardín viendo el atardecer’), y porque equilibró bien temas que sonaron totalmente acústicos como ‘Nada y nadie’ o al final ‘Ya no te hago falta’, con otros a los que sí metía bases y se podían bailar, como ‘Uno de eses gatos’. Diría que en su caso funcionaron peor las voces programadas de, por ejemplo, Julieta Venegas, pero lo cierto es que el público lo dio todo con ‘Hermosa casualidad’ con Aitana pregrabada. Sen Senra dedicó la última canción, en gallego, a su bisabuela, por animarle siempre a ir hacia delante sin «acojonarse», y eso es lo que hizo sin el apoyo de nadie más. Ahora, ¿será este formato el que veremos en su Movistar Arena en 2026? No lo creo…



Diego Ibáñez había dicho que el jueves era su día favorito del cartel de SanSan y lo cierto es que aún quedan conciertos que comentar de esta jornada de jueves. La tarde había abierto con Tristán!, que actuó con una banda llamada The Jazz Band Air. No tenían nada de jazz, pero sí supieron darle un toque juguetón, en la onda de Pulp o Belle & Sebastian, a canciones que venían de un entorno más electrónico o abstracto. También hay que elogiar el valor de Tristán! para vestirse con todo ese vinilo o ese cuero de color, con el sol de la tarde de frente.

Pipiolas entretuvieron como siempre con la coreografía de ‘Diazepam’ antes de dar paso a toda su banda sobre el escenario, mientras Depresión sonora sorteaba el marrón de actuar en el escenario pequeño, con casi un millón de oyentes en Spotify. Supongo que el plan era que el público se llevara un recuerdo más cercano, y comulgara mejor con títulos tan Parálisis Permanente como ‘Te mientes a ti mismo para ser feliz’ o ‘Nada importa’, y la idea funcionó OK.

Entre las decepciones, en parte Ralphie Choo. Su banda prometía, sobre todo al aparecer inmediatamente después de la soledad total de Sen Senra. En la intro brilló una flauta. Pero la voz de Ralphie era inaudible. El cantante y productor, que tan cómodo se mueve entre el conservatorio y la vanguardia, excusó problemas de sonido tras el corte 2, pero en general persistieron ciertas dificultades para sentirle en sus agudos y requiebros. Una pena porque su look con coletilla a lo Bustamante, pelo largo y pantalones blancos le daba mogollón de rollo. El show tuvo la ocurrencia de incluir un par de versiones con aquella friquez llamada «talk box», que empujaba el sonido hacia los clásicos de Stevie Wonder, entre ellas una casi irreconocible ‘Never Can Say Goodbye’; pero cuando el set se levantó de verdad fue con el perreo. ‘Máquina culona’, el fiestón latino y orgánico de ‘Dolores’ y el bis con ‘Omega’ con Rosalía pregrabada serán los momentos más recordados. Ralphie Choo sigue siendo un genio prometedor, pero su show en vivo continúa teniendo margen de mejora.

La noche la terminamos con el show de Cariño, en el que brillaron a eso de las tres de la mañana, incluso por encima de hits como ‘Y yo que pensaba’, las ganas de Paola a la guitarra. «Soy el meme de «llevo 5 cafés encima»», bromeó, y lo cierto es que se recorrió el escenario una y otra vez, mientras las voces de Alicia y María -tan característica en su filtro Autotune- peleaban por hacer entender las letras a la audiencia. Y en algunos casos es más importante de lo que parece. Las autoras de temas como ‘Bisexual’ o ‘No me convengo’ anticiparon el Día de las Personas Trans, que es hoy, con nada menos que ‘Mierda seca’. Fue de nuevo Paola quien tomó las riendas: «Al gobierno de UK, sois unos mierdas secas», chilló en referencia al fallo que reconoce a las mujeres únicamente por su sexo biológico, y excluye a las mujeres trans.