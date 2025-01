Franz Ferdinand / The Human Fear

Lo mejor: 'Audacious', 'Doctor', 'Build It Up', 'Tell Me I Should Stay'

Te gustará si te gustan: The Beatles, David Bowie, The Ting Tings, todos por igual

Escúchalo: Youtube

: 'Audacious', 'Doctor', 'Build It Up', 'Tell Me I Should Stay': The Beatles, David Bowie, The Ting Tings, todos por igual