Gran vídeo para ‘Anxiety’ de Doechii

Doechii ha estrenado el videoclip de ‘Anxiety‘, su éxito actual, que va camino de convertirse en el mayor hit de su carrera. En cuestión de horas romperá la barrera de los 200 millones de reproducciones en Spotify. En listas oficiales, ‘Anxiety’ se mantiene fuerte en Reino Unido (4), Australia (11) o Estados Unidos (15).

‘Anxiety’, como todo el mundo sabe, es la versión oficial de una antiguo freestyle de Doechii que sampleaba la base de ‘Somebody that I Used to Know’, el éxito de 2011 de Gotye y Kimbra. Hoy la nombramos Canción Del Día.

‘Anxiety’ explora las maneras en que la ansiedad se manifiesta en la vida de Doechii. A pesar de que la rapera no para de generar dinero y de que su vida es un «sueño húmedo», sigue sintiendo que la ansiedad la paraliza. Es como si «un elefante se le pusiera encima» y no la dejara respirar.

¿Cómo ha conseguido Doechii reactivar el éxito de ‘Somebody that I Used to Know’? Sin duda, la base instrumental de ese éxito -que sampleaba a su vez la pieza de 1967 ‘Seville’ de Luiz Bonfá- está todavía fresca en el imaginario popular. Sin embargo, ‘Anxiety’ equilibra melodía y rap de manera brillante, logrando ser una gran canción por cuenta propia.

El videoclip de ‘Anxiety’ está lleno de simbolismo: ansiedad recurrente, miedos, incendios y, por supuesto, los guiño obligados al videoclip de ‘Somebody That I Used to Know’ y al viejo directo de Doechii cantando ‘Anxiety’ en su habitación.