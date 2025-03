Doechii, viral con un sample del «one hit wonder» más famoso

Doechii no para de encadenar éxito tras éxito. Sin perder el tiempo, la rapera ha regrabado inmediatamente una canción que subió a su canal de Youtube en 2019 y que se acaba de hacer viral en Tik Tok. Todo, sampleando ‘Somebody That I Used To Know’ de Gotye y Kimbra.

Todo empezó cuando Doechii estaba en su etapa youtuber. En 2019, la autora de ‘Alligator Bites Never Heal’ subió ‘Anxiety’ a su canal de Youtube, una canción en la que cantaba y rapeaba sobre la instrumental de ‘Somebody That I Used To Know’, que en su momento pasó ocho semanas consecutivas en el número 1 del Hot 100.

En 2023, la canción de Doechii fue sampleada en el tema del mismo nombre del rapero Sleepy Hallow. Ha sido hace unos días, a finales de febrero, cuando el audio original de Doechii se ha viralizado en Tik Tok. De esta forma, como era la única versión en plataformas, la canción de Sleepy Hallow se encuentra actualmente en el número 14 del Top 50 Global de Spotify.

En cuanto se dio cuenta de esto, Doechii decidió regrabar y relanzar la versión original de ‘Anxiety’ en todas las plataformas. «La siento tranquilamente, intentando silenciarme», canta la estadounidense en la canción.