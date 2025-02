Jennie y Doechii son un cóctel explosivo en ‘ExtraL’

En su famoso libro sobre la industria musical, ‘The Song Machine‘, John Seabrook dedicaba un capítulo al k-pop una década antes de que este estilo musical alcanzara popularidad global. Sin embargo, en la época solo Psy había trascendido al resto del globo con su ‘Gangnam Style’. En el libro, Seabrook no era muy optimista sobre la posibilidad de que una banda de k-pop alcanzara el éxito internacional que disfrutan los grupos estadounidenses. Evidentemente, y para su regocijo, estaba equivocado.

Hoy, BLACKPINK -que acaban de anunciar fecha en España- y sus integrantes por separado son superestrellas globales, y como tal las trata la industria musical, que está apostando totalmente por ellas ofreciéndoles singles con mucha pegada (aunque luego los discos son peores).

‘ExtraL’ es otro muy buen single de Jennie, esta vez en colaboración con la rapera del momento, Doechii. Ambas salen disparadas a la estratosfera en esta canción que hibrida melodías pop y ritmos de hip-hop con toda la habilidad de la que la industria es capaz. De todos los singles de ‘Ruby‘, que sale el 7 de marzo, es el mejor de todos.

El mensaje de ‘ExtraL’ está específicamente dirigido a las «chicas del mundo»: Jennie y Doechii celebran a esas mujeres que son asertivas y que no necesitan que ningún hombre «financie» sus caprichos. Jennie pone la parte pop y, Doechii, que, en el videoclip producido por Lyrical Lemonade, hace una aparición estelar, se marca un rap lleno de actitud.

‘ExtraL’ vuelve a ser obra de un grupo de compositores desconocidos pero muy hábiles: el verdadero secreto del pop. En especial, el compositor Alexis Andrea Boyd -acreditado en primer lugar- se resarce de su trabajo en el último álbum de Jennifer Lopez, ‘This Is Me… Now‘, y con la cantante rumana Sorana probablemente se reparte hooks, topline (melodía principal), estrofas, etcétera. También están acreditados Jennie, Doechii y el productor Dem Jointz, que ha trabajado con otros grupos de k-pop como SHINee o EXO, además de con Kanye West o Rihanna.