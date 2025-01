JENNIE anuncia su disco, ‘Ruby’, con Dua Lipa, Kali Uchis…

JENNIE, integrante de BLACKPINK, y una de las superestrellas del k-pop, ha dado los primeros detalles de su álbum debut. ‘Ruby’ se podrá escuchar a partir del 7 de marzo y se espera incluya el éxito ‘Mantra‘, co-producido por El Guincho.

Otras estrellas invitadas aparecerán en el tracklist de ‘Ruby’, entre ellas dos megaestrellas como Dua Lipa y Kali Uchis. También están confirmados Childish Gambino, la revelación Doechii, Dominic Fike y FKJ, como revela el tráiler oficial del álbum publicado en las últimas horas.

En una entrevista con Billboard, JENNIE explica que ‘Ruby’ será un álbum ecléctico, compuesto por diferentes géneros. «En un tema rapeo, en otro canto, en otro hago armonías, en otro hablo». Según JENNIE, el elemento unitario del álbum es que «me guste cada canción».

‘Ruby’ llegará al mercado cuando se estarán a punto de cumplir 7 años desde el lanzamiento del primer single en solitario de JENNIE, ‘SOLO’, en 2018. Desde entonces, la surcoreana ha lanzado otros sencillos, como ‘You & Me’, aunque, sobre todo, ha estado en boca de los fans del pop por su papel en ‘The Idol’, la vapuleada serie de The Weeknd. JENNIE, además, participaba en la banda sonora de la serie y, en concreto, se apuntaba un macrohit gracias a la canción ‘One of the Girls‘ junto a The Weeknd y Lily Rose-Depp.

Rosé, compañera de JENNIE en BLACKPINK, ha lanzado recientemente su -decepcionante- álbum debut. El último LP de BLACKPINK, ‘Born Pink‘, data de 2022.