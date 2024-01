The Weeknd triunfa inesperadamente con ‘One Of The Girls’

La serie de The Weeknd y Lily-Rose Depp, ‘The Idol’, apenas duró viva unas semanas. Al poco tiempo de su estreno, HBO anunció su cancelación tras una mediocre primera temporada. Pero, pese a su pobre desempeño comercial y su horrible recepción crítica, el cantante de ‘Blinding Lights’ ha encontrado el éxito en su banda sonora (que él mismo interpreta).

El artista reunió a Madonna y Playboi Carti para una de los temas promocionales de la serie: ‘Popular’. Desde su lanzamiento el pasado junio, la canción ya ha acumulado más de 400 millones de reproducciones solo en Spotify. Además, actualmente sigue siendo la más popular de Madonna en la plataforma y la tercera de The Weeknd. Un éxito bastante evidente y que no deja lugar a dudas, teniendo en cuenta el catálogo bastante potente de ambos.

Sin embargo, ‘Popular’ no fue un hit por sorpresa. Los artistas apostaron por el single y le fue bastante bien en streaming desde su publicación. Y esto es algo que no se puede decir con ‘One Of The Girls’, el tema en el que The Weeknd y Lily-Rose Depp fichan a Jennie de Blackpink. Estrenado el videoclip en julio, ‘One Of The Girls’ pasó bastante desapercibida si se tiene en cuenta el furor que había en torno a la colaboración entre Abel y una de las principales figuras del k-pop.

No obstante, desde que la música se consume principalmente en streaming, no hay que dar nunca nada por sentado… y los casos de ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift y ‘Die For You’ del mismo The Weeknd son grandes ejemplos. Y es que, casi medio año después, ‘One Of The Girls’ ha empezado a tener éxito gracias a su viralidad en redes sociales.

La canción, que está acumulando casi cuatro millones de reproducciones diarias en Spotify, ya cuenta con más de 300 millones en total. Y no solo eso: acaba de debutar en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en la posición 100. O sea, por los pelos. Pero ya ha ascendido hasta el puesto 69 en la que supone ser su segunda semana. Además, esta es la primera aparición de Jennie en la lista.

Habrá que esperar para comprobar si continúa la escalada de ‘One Of The Girls’ en las listas de éxitos. Si estamos ante un nuevo gran hit de The Weeknd lo tendrá que dictar el tiempo, pero quizás la serie de ‘The Idol’ no fue un estrepitoso fracaso. El cantante ha logrado destacar con lo que mejor sabe hacer… cantar, que no actuar.