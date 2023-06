Taylor Swift extrae un single de ‘Lover’ (2019): ‘Cruel Summer’

Los caminos de internet son impredecibles. Si ‘Angels Like You’, una canción vieja de Miley Cyrus, está eclipsando el impacto de sus últimos singles, como ‘Jaded’, algo parecido le está ocurriendo a Taylor Swift.

Su canción más escuchada ahora mismo, además de ‘Anti-Hero’, no es ‘Karma’ con o sin Ice Spice, ni la nueva versión de ‘Snow on the Beach’ con Lana del Rey, ni ‘Lavender Haze’, sino un tema de hace muchos discos. ‘Cruel Summer’, un corte que estuvo en ‘Lover’, pero ni siquiera había sido single.

El viejo tema de Taylor Swift ocupa el puesto 15 del Global de Spotify, sobre todo gracias a su apoyo en países anglosajones: número 6 en Estados Unidos, número 22 en Canadá, número 25 en Irlanda, número 32 en Reino Unido, siempre refiriéndonos a las listas diarias de Spotify a día de hoy.

Pero incluso en las listas oficiales la canción se está abriendo camino. Esta semana la encontramos en el puesto 47 del Billboard Hot 100 y se espera que suba el próximo martes. Llegará al top 40 según las predicciones.

Taylor Swift ha decidido mover ficha y va a mandar la canción a la radio, como acaba de explicar durante un concierto. La cantante dice que nadie entiende por qué ahora se está escuchando tanto esta canción, pero asegura que siempre fue de sus favoritas, que peleó por que fuera un single en las discusiones, y que siempre fue su tema de orgullo y alegría para aquel álbum.

El 20 de junio de 2023, será por tanto la fecha oficial de salida para este single de un disco publicado en 2019. Y ojo, todo esto es una noticia excelente para St Vincent, que figura en sus créditos como co-autora.

