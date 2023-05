Taylor Swift ha lanzado una versión extendida de ‘Midnights’, la «Til’ Dawn Edition’, que incluye varias sorpresas, como la versión con «más Lana Del Rey» de ‘Snow on the Beach’ o la antes inédita ‘Hits Different’. La mayor curiosidad de todas puede ser el remix de ‘Karma’ con Ice Spice, pues una unión entre Taylor y Ice Spice probablemente no la habríamos adivinado.

Claro que, por otro lado, tiene todo el sentido del mundo: ‘Karma’ es el nuevo single de Taylor y Ice Spice la rapera de moda, influyente incluso en España. Puede que la colaboración suene algo forzada, pero también sonaba forzada la de PinkPantheress y ha sido macrohit.

‘Karma’, que ya era una de las mejores canciones del irregular ‘Midnights’, era otra producción semi alternativa de Jack Antonoff y Taylor, entre el synth-pop y el pop a secas, con un punto lo-fi-pero-no (el volumen de la base en comparación con el de la voz, la producción al fin y al cabo refinada, nada lo-fi en realidad) con créditos en la producción también de Sounwave, Keanu Beats y Jahaan Sweet.

Una de las canciones más inmediatamente «catchy» de ‘Midnights’, casi a la altura de ‘Anti-Hero‘ (no extraña que sea single oficial), ‘Karma’ es una canción de Taylor que iba a existir tarde o temprano, pues Taylor y el karma son viejas amigas. En ‘Bad Blood’ o sobre todo en ‘reputation‘, su tendencia vengativa se hacía notar. Y no es que a Taylor le falten razones: muchos creen que ‘Karma’ puede estar dedicada a Kanye West o sobre todo a Scooter Braun, pero lo mejor es que es lo suficientemente universal como para que pueda hablar de mil personas a la vez sin que los oyentes se sientan excluidos de la lectura. El «middle 8» -Taylor los construye con maestría- lo dice todo: «pregúntame qué he aprendido en todos estos años, pregúntame qué he ganado de todas esas lágrimas, pregúntame por qué tantos desaparecen y yo sigo aquí».

Antes, Taylor habla del karma como si fuera su mejor amiga, también su «novio», y promete a un enemigo que el karma le devolverá todos los males que ha hecho. Ella tiene la «conciencia tranquila» (qué bonita es la expresión inglesa «to keep your side of the street clean»), y su némesis está «aterrado de mirar hacia abajo» y descubrir todo lo que ha destruido. En el remix, Ice Spice le da el toque urbano a la canción: «karma is your chеck’s ‘boutta bounce / and she’s boutta pop up unnanounced».

El videoclip de ‘Karma’ es otro festín visual, como los de ‘Anti-Hero’, ‘Bejeweled’ y ‘Lavender Haze’, y sitúa a Taylor en diversos escenarios: la vemos en el mundo de ‘El mago de Oz’, en el interior de un reloj de arena, en algo parecido al infierno. Finalmente Taylor y Ice Spice se reconfortan la una a la otra: la primera es una montaña, la segunda una nube.