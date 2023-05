Lana Del Rey canta su propio verso en la nueva ‘Snow on the Beach’

Cuando se puso a la venta ‘Midnights‘ de Taylor Swift, el esperado «featuring» de Lana Del Rey en ‘Snow on the Beach‘ fue una decepción: Lana sólo cantaba coros. Ni un miserable verso le dejó Taylor. ¿Para eso llamaba Taylor a la que ella misma reconocía la artista más influyente de la década?

Lana se pronunció al respecto de ‘Snow on the Beach’ poco después, atónita por ser la única artista invitada en ‘Midnights’. Decía que, de haberlo sabido, habría cantado más en la canción, concretamente el «segundo verso entero».

Ese segundo verso, el que menciona las auroras boreales, es precisamente el que ha grabado Lana en la nueva versión de ‘Snow on the Beach’ que sale hoy. Taylor ha escuchado a sus fans y ha puesto «más Lana Del Rey» en la canción. Así ha llamado el «featuring»: «más Lana Del Rey». Se nota que Taylor pasa ratos online, aunque eso ya lo sabíamos.

Con 290 millones de streamings, ‘Snow on the Beach’ ya era un hit tanto para Taylor como para Lana, pero la nueva versión no admite más cambios, por lo que está por ver hasta qué punto el tirón de Lana convierte en éxito esta segunda mezcla. Ella está triunfando ahora con un descarte de hace 10 años, ‘Say Yes to Heaven‘, así que todo es posible.

La reedición de ‘Midnights’, que sale hoy, incluye otro curioso remix, el de ‘Karma‘ con la rapera Ice Spice. Es cuanto menos curioso escuchar el apático flow de Ice Spice sobre esta base de synth-pop de Jack Antonoff. ‘Karma’ es el single actual de ‘Midnights’, por lo que claramente se va a por todas con este remix.