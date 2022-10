Taylor Swift invita a Lana… a hacer coros en ‘Snow on the Beach’: memes

Hoy viernes se publica ‘Midnights‘, el nuevo álbum de Taylor Swift, y uno de sus cortes más esperados era ‘Snow on the Beach’. Lana Del Rey canta en esta canción, como la propia Taylor había anunciado en redes con una sonrisa cómplice… pero el «featuring» ha resultado ser un tanto engañoso.

En ‘Snow on the Beach’, un atmosférico medio tiempo que no habría desentonado en ‘folklore’, Lana se limita a hacer coros en la ultima frase del estribillo. Suyos son esos inequívocos «snow on the beach, snow on the beach» que llevan la canción definitivamente a un terreno dream-pop. Sin embargo, Del Rey no canta ningún verso entero, ni siquiera canta una frase que no sea la del título de la canción, lo cual ha decepcionado a algunos fans de ambas… mientras otros se ríen de la situación mediante memes.

«Lana» esperando en una esquina a que Taylor le deje cantar, «Taylor» mandando a callar a Lana como Lorde a sus fans, quitándole el micro en lugar de darle otro, eliminando sus partes en el ordenador cual Shakira sentada en el escritorio… las reacciones al «featuring» de Lana en Taylor dan a entender que muchos fans esperaban una colaboración más sustancial. Por otro lado, se ha confirmado que ‘Midnights’ será un álbum visual, es decir, todos sus cortes contarán con videoclip… ¿Mejor ni esperamos a Lana en el de ‘Snow on the Beach’?

lana en la esquina esperando a que taylor la deje cantar snow on the beach pic.twitter.com/SsW6yIMkH9 — martha (@lesbianalba) October 21, 2022

oomf said taylor gave lana the wrong address for the beach😭 😭😭😭 — dr. tushar🧣 (@reputushion) October 21, 2022

PUEDEN DEJARLO EN PAZ, CREYÓ QUE LANA DE REY REALMENTE CANTARÍA EN SNOW ON THE BEACH pic.twitter.com/MLOX0TOstv — jess (taylor’s version) (@jessdiasyall) October 21, 2022

Lana Del Rey esperando a que Taylor Swift terminé de cantar en Snow On The Beach para cantar su verso pic.twitter.com/mwcdAdrrV3 — HUM☆ (@savagepinkss) October 21, 2022

Taylor Swift singing with Lana Del Rey on Snow On The Beach pic.twitter.com/2JgIuQ5c9h — LESTER • Stream Midnights 🕰️ (@lstrbscn) October 21, 2022

Taylor when lana started to sing in the studio pic.twitter.com/1qyqW9Mt19 — JI (@heartland1998) October 19, 2022

lana del rey esperando la señal de taylor para cantar el coro: #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/IgJ8lMwEHS — Policía michino (@policiamichino) October 21, 2022

Taylor Swift: You have 3 seconds Lana Del Rey: pic.twitter.com/muhPbY3SDZ — The Cult Of Del Rey (@CinamonSlut) October 21, 2022

Llegando a la casa de taylor a preguntarle en donde dejo el verso de lana en snow on the beach pic.twitter.com/R9zdMxRqal — manuel (@Manvardu) October 19, 2022

taylor editando snow on the beach para quitar todas las partes de lana del rey pic.twitter.com/iq44LA99ej — adristoteles en su lover era (@adriiisandovalc) October 21, 2022

Lana in the studio while Taylor does the lead vocals: pic.twitter.com/eD3wBqdsPF — hotdogsz (@hotdogsz) October 19, 2022