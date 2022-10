No habrá single previo de Taylor Swift, sí 2 a partir del viernes

Este viernes sale ‘Midnights’, el nuevo disco de Taylor Swift, diría que esperado de no ser porque hace tan sólo 2 años desde ‘folklore’ y menos de 2 años desde ‘evermore’.

En cualquier caso, todo lanzamiento de la artista es un acontecimiento, y ahí estuvo la reedición de ‘Red’ en su versión revisitada para demostrarlo. Taylor convirtió la versión de 10 minutos de ‘All Too Well’ en uno de los mayores éxitos de toda su carrera.

‘Midnights’ tendrá la peculiaridad de llegar al mercado sin single previo, un movimiento no demasiado común en el mercado actual. Normalmente se intentan colocar en playlists de Spotify, Amazon y demás varios singles previos, y el día de salida un corte más: el denominado “focus track”. Pero en este caso single y “focus track” coincidirán si es que este viernes no encontramos ya no uno sino varios temas de la artista en las playlists más solicitadas.

Suponemos que el recogimiento al que invita el concepto del disco (cosas que pasan a medianoche, pero entendemos que no en una discoteca) ha sido clave para desarrollar esta estrategia oscurantista, de misterio.

Lo que sí ha ido revelando Taylor Swift son los títulos de las canciones, entre las que hay una colaboración con Lana del Rey, y ahora los pasos de promoción. El jueves habrá un tráiler del álbum en Amazon, el mismo viernes saldrá el vídeo del single ‘Anti-Hero’ y el martes 25 de octubre habrá un segundo vídeo musical. El lunes habrá presentación en directo en el show de Jimmy Fallon y el día 28 de octubre a otro lado del Atlántico, en Graham Norton.