Taylor Swift y Lana Del Rey cantarán juntas ‘Snow on the Beach’

A pocas semanas de que vea la luz oficialmente ‘Midnights‘, el álbum que Taylor Swift publica el 21 de octubre, la cantante ha compartido su tracklist completo, después de haberlo revelado a cuentagotas durante los últimos días a través de TikTok.

La gran sorpresa que deja el tracklist de ‘Midnights’ es que incluye una colaboración con Lana Del Rey en la pista 4, ‘Snow on the Beach’. Es una colaboración muy esperada no solo porque Taylor y Lana sean dos de las compositoras más dotadas del pop estadounidense actual, sino también porque muchos fans de una lo son también de la otra, y viceversa

Más notoria ha sido siempre la devoción de Taylor por Lana. En 2019, Taylor declaró que Lana es la «artista más influyente en el pop» y que su sonido está «en todas partes». Es evidente, por ejemplo, en el single de Taylor ‘Wildest Dreams’. Además, el videoclip de ‘I Knew You Were Trouble’ se inspiraba en el de ‘Ride’. Parece que la admiración es mutua.

El tracklist de ‘Midnights’ se compone de 13 pistas y, aparentemente, la de Lana es la única colaboración que nos regalará Taylor esta vez. Llama la atención que, como Beyoncé, Kendrick Lamar o Drake, Taylor también ha seguido la estrategia de no publicar ningún single de adelanto, por lo que el sonido de ‘Midnights’ continúa siendo un completo misterio.

1. Lavender Haze

2. Maroon

3. Anti-Hero

4. Snow On The Beach feat. Lana Del Rey

5. You’re On Your Own, Kid

6. Midnight Rain

7. Question…?

8. Vigilante Shit

9. Bejeweled

10. Labyrinth

11. Karma

12. Sweet Nothing

13. Mastermind