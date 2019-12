Taylor Swift ajusta cuentas y cita a Lana Del Rey, Rosalía, Billie Eilish… en su discurso como Mujer de la Década para Billboard

Hace un par de semanas Taylor Swift arrasaba en los AMAs 2019, donde además de batir el récord de premios de Michael Jackson era considerada la artista de la década. Hace unas horas, en la gala Mujeres en la Industria que celebra la publicación Billboard, volvió a recibir un honor similar: fue galardonada con el premio Mujer de la Década, precisamente a pocas horas de que ella comience otra década de vida, porque hoy cumple 30 años. Swift lo agradeció con un larguísimo discurso en el citado evento, al que trató de imprimir algo de humor, de manera, digamos, forzadilla. Pero lo más interesante fue que, entre supuestas bromas, se cobró venganza por la “reacción violenta” (traducción literal del juego de palabras “Swift backlash” que la persiguió algún tiempo) que su irrupción en la industria le supuso.

Después de recordar la ira que desató en algunos cuando en 2010 ganó el Grammy a Álbum del Año por ‘Fearless’ –siendo la artista más joven en lograrlo nunca–, Swift explicó que básicamente ha construido su carrera reaccionando a todo aquello de lo que se acusaba en las críticas, haciendo exactamente lo contrario a lo que le decían que hacía mal. Tras referenciar los giros artísticos dados en ‘Speak Now’, ‘1989’ y ‘reputation’, aseguró que ese tipo de críticas gratuitas están siempre dedicadas a mujeres, a menudo buscando enfrentar a unas y a otras. Críticas despiadadas, dijo, que por ejemplo sacudieron en sus inicios a Lana Del Rey (en una clara referencia al devastador trato de Pitchfork hacia ella con sus primeros discos; ahora ‘Norman Fucking Rockwell!’ es su disco del año, hay que señalar). La que es para Swift la artista más influyente del pop en estos momentos, la inspiró mucho al no dejarse hundir por ese desprecio y continuó haciendo arte hasta ser nominada al Grammy a Álbum del Año.

Y, como Lana, también citó a otras muchas mujeres que han vivido y superado situaciones similares. En particular: Lizzo, Rosalía, Tayla Parx, Hayley Kiyoko, King Princess, Camila Cabello, Halsey, Meghan The Stallion, Princess Nokia, Nina Nesbitt, Sigrid, Normani, H.E.R., Dua Lipa, Ella Mai, Becky G, Billie Eilish –que, por cierto, fue señalada como Mujer del Año en la misma gala–… destacando que las mujeres han dominado esta década en cuanto a crecimiento comercial y artístico en la industria de la música, pero también llamando a la sororidad con otras trabajadoras de la música que no tienen visibilidad y que lo tienen aun más difícil.

Y, para terminar, lanza un dardo muy directo a las “compañías de capital privado que invierten en música como si se tratara de un bien inmueble”, en clara referencia a la compra de los másteres de sus primeros discos por parte de Scooter Braun. Taylor atacó directamente la cuestión asegurando que Braun e Ithaca Holdings (integrada, dijo, por la familia de los millonarios George Soros y Grupo Carlyle) hicieron la operación sin darle la oportunidad de adquirir ella misma los derechos de su música. “A día de hoy, ninguno de estos inversores se ha molestado en contactar conmigo o mi equipo para saber cómo me sentía con su inversión EN MÍ, (…) la música que escribí, los vídeos que creé, fotos de mí, mis manuscritos, mis diseños de portada”, aseveró, antes de acusar a Braun de querer “comprarla” a ella. “No iré voluntariamente, os lo aseguro”.

“La definición del privilegio masculino y tóxico en nuestra industria es la gente que dice “pero él siempre fue amable conmigo” cuando yo elevo preocupaciones fundadas sobre los artistas y su derecho a poseer su música”, continuó, antes de señalar que las que más la apoyaron con este problema han sido mujeres. “Nunca lo olvidaré. O sea, nunca”, referenciando su hit ‘We Are Never Ever Going Back Together’. Por supuesto, aludió a lo implacable de las redes sociales y al apoyo incondicional de los fans, además de agradecer a Universal su actual relación contractual, bajo la que ha editado ‘Lover’. Podéis verla “derramar el té”, que se dice en UK, en este vídeo.