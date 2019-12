Lana Del Rey, disco del año para Pitchfork, que reconoce a Billie Eilish, Bad Bunny y Ariana Grande

¿Qué disco puntuado por Pitchfork este año con un 9,4 sobre 10 iba a ser el mejor del año para la publicación estadounidense? El debate estaba entre ‘MAGDALENE‘ de FKA twigs y ‘Norman Fucking Rockwell!‘ de Lana Del Rey, y dado que la primera ha hecho la canción del año para el medio de Chicago, parece que este no ha querido hacer doblete. Sí, ‘Norman Fucking Rockwell’ es el mejor álbum de 2019 para Pitchfork. ¿Quién lo habría dicho hace unos años?

Como es lógico, ‘MAGDALENE’ queda en un segundo puesto en la lista, seguido por ‘U.F.O.F.‘ de Big Thief (que recibía un 9,2) y ‘All Mirrors‘ de Angel Olsen. Curiosamente, el álbum en directo de Beyoncé recibía un 9,3 en su momento, pero finalmente es top 14 en su repaso a los mejores discos del año. ‘When I Get Home‘ de Solange completa el top 5 y dentro del top 10 aparecen también Bad Bunny, Helado Negro o incluso Fennesz.

Dentro del top 50 hacen acto de presencia álbumes esperados como ‘ANIMA‘ de Thom Yorke (40), ‘Remind Me Tomorrow‘ de Sharon van Etten (32), ‘Ghosteen‘ de Nick Cave & the Bad Seeds (28) o ‘i,i‘ de Bon Iver (16), además de los publicados este año por Vampire Weekend, Clairo o Tyler, the Creator; pero también aparecen otros que de hecho no fueron “Best New Music”, como suele pasar por otro lado, como ‘thank u, next‘ de Ariana Grande (29), ‘Designer‘ de Aldous Harding o ‘Atlanta Millionaires Club‘ de Faye Webster (49). De hecho, el debut de Billie Eilish es top 21 pese a haber recibido una puntuación de 7,2.

Top 10:

01 Lana Del Rey / Norman Fucking Rockwell!

02 FKA twigs / MAGDALENE

03 Big Thief / U.F.O.F.

04 Angel Olsen / All Mirrors

05 Solange / When I Get Home

06 Bad Bunny / X 100PRE

07 Helado Negro / This Is How You Smile

08 Fennesz / Agora

09 Weyes Blood / Titanic Rising

10 Purple Mountains / Purple Mountains